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25.03.2019
Военное обозрение

По словам Порошенко, партнёры из НАТО учатся у украинцев "противостоять врагу"

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Предсказания скептиков типа "всё пропало", "армия разваливается" оказались несостоятельными – ВСУ за последние годы окрепли, у них есть боевой дух и боеспособность, заявил президент Украины Петр Порошенко в эфире радио Армия FM.

Источник изображения: https://twitter.com/poroshenko

Вся наша армия в настоящее время является демонстрацией того, что Украина прошла большой путь за эти 4,5-5 лет. И на сегодняшний день я горжусь армией и Украиной

– сказал Порошенко.

По его словам, сегодня у вооруженных сил есть мощный боевой дух, боеспособность и партнеры по НАТО уже приезжают на Украину, чтобы учиться, как противостоять врагу.

Он отметил, что в 2014 году у бойцов ВСУ не было даже бронежилетов, разгрузочных жилетов, налокотников и наколенников, а что такое прибор ночного видения, они видели только в интернете. Практически все военные городки и полигоны были распроданы. "Армия встречала врага на голом энтузиазме", – добавил Порошенко.

Президент пояснил, что в то непростое время очень помогли конфискованные у предыдущей власти Януковича $2 млрд., которые были направлены на финансирование приоритетных задач, в том числе на восстановление армии.

За это время, по его словам, были закуплены для армии вооружение и снаряжение, построен завод по производству боеприпасов, продолжается строительство 184 общежитий для военнослужащих.

Порошенко заявил, что за последние годы он как Верховный главнокомандующий сделал всё возможное для того, чтобы армия была хорошо накормлена, лучше вооружена, была более мотивирована и хорошо защищена, в том числе информационно.

Пользователи по-разному восприняли выступление президента Украины. Один из них написал: "Ну, стоять на линии разграничения и обстреливать из окопов города своих же граждан – армия действительно научилась. А врага она еще и не нюхала. Так чему там "учиться" приезжают – убивать своих граждан?".

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Страны
Украина
Проекты
NATO
ИТ
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