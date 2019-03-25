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25.03.2019
ИноСМИ

CNBC (США): Россия перебросила 20 гиперзвуковых ракет на испытательный полигон

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Многоцелевые истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал"
Многоцелевые истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".
Источник изображения: © РИА Новости, Григорий Сысоев

Разведка США сообщила, что в России приступили к полигонным испытаниям гиперзвуковых ракет «Кинжал». Это доказывает, говорится в материале, что россияне стремятся довести работу над этим оружием до конца, и что это программа является приоритетной. Между тем Пентагон не отреагировал на просьбы журналистов прокомментировать ситуацию.


Разведка США сообщила, что в России приступили к полигонным испытаниям гиперзвуковых ракет «Кинжал». Это доказывает, говорится в материале, что россияне стремятся довести работу над этим оружием до конца, и что это программа является приоритетной. Между тем Пентагон не отреагировал на просьбы журналистов прокомментировать ситуацию.

  • Как сообщают источники, ознакомившиеся с докладами американской разведки, почти 20 российских гиперзвуковых ракет, от которых в данный момент США не смогут защититься, недавно были переброшены на испытательный полигон.
  • Россия уже 12 раз запускала ракеты "Кинжал" с истребителей МиГ-31.
  • Планируется, что эти ракеты подступят на вооружение уже в 2020 году.

Вашингтон - Как сообщают источники, ознакомившиеся с докладами американской разведки, почти 20 российских гиперзвуковых ракет, от которых в данный момент США не смогут защититься, недавно были переброшены на испытательный полигон. Это стало очередной вехой в реализации программы Кремля по созданию сверхзвукового оружия.

"Это доказывает, что они стремятся довести работу над этим оружием до конца, и что они сделали эту программу приоритетной. Русские решили, что конструкция ракеты в целом их устраивает, и теперь они сосредоточатся на испытаниях, чтобы довести ее до совершенства", - рассказал один источник, согласившийся дать интервью на условиях анонимности.

Россия испытывала гиперзвуковые ракеты "Кинжал" класса "воздух-земля" как минимум три раза. В июле Кремль провел испытания, в ходе которых эти ракеты успешно поразили цель, находившуюся на расстоянии 800 километров. Более того, согласно еще одному докладу разведки, Россия уже 12 раз запускала ракеты "Кинжал" с истребителей МиГ-31. В настоящее время русские ищут способы установить это оружие на стратегические бомбардировщики. Планируется, что ракеты "Кинжал" будут приняты на вооружение уже в 2020 году. Эти сообщения прозвучали спустя год после того, как президент России Владимир Путин представил ракеты "Кинжал", а также пять других видов современного оружия в рамках своего послания Федеральному Собранию.

Как стало известно Си-эн-би-си, из шести видов оружия, о которых Путин рассказал в марте 2018 года, два будут готовы к применению в условиях боевых действий уже к 2020 году.

Пентагон не отреагировал на нашу просьбу прокомментировать ситуацию.


Аманда Масиас (Amanda Macias)

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Кинжал БР
МиГ-31
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
ГЗЛА
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