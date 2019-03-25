Отставной генералитет Индии призвал к диалогу с соседями - ядерными державами

В Индии опубликованы высказывания бывшего командующего ВВС страны маршала авиации Арупа Раха (Arup Raha). Для сегодняшней Индии слова бывшего командующего прозвучали весьма неожиданно. Аруп Раха призвал отказаться от политики конфронтации с ближайшими соседями и сесть за стол переговоров.

Источник изображения: https://www.facebook.com/ArupRahaOfficial

Маршал авиации Индии заявил, что пора провести конструктивные переговоры с Китаем. По его словам, это позволило бы нормализовать обстановку в отношениях не только с Пекином, но и с Исламабадом, который теперь выступает в качестве одного из основных региональных партнёров Китая. Маршал напомнил, что так вышло, что в числе соседей у Индии две ядерные державы, и это было бы глупо игнорировать.

Из заявления индийского маршала:

В стратегическом плане мир и спокойствие будут зависеть от того, как Индия и Китай, две крупные ядерные и военно-морские державы, будут взаимодействовать друг с другом и выстраивать отношения. Мы не можем игнорировать друг друга. Пока ситуация такова, что мы друг друга игнорируем.

Такое заявление Аруп Раха сделал в ходе конференции "Ежегодный диалог в Калькутте".

Раха:

Думаю, наша политика должна исходить из простой формулы: лучше иметь хорошие отношения с соседом, чем надеяться на хорошие отношения с другом, находящимся за тысячи километров отсюда.

По словам маршала, нужно выстраивать равноправный диалог со всеми важными партнёрами: США, Россией, Китаем, Японией, Южной Кореей.

На той же конференции экс-командующий вооружёнными силами Индии генерал Шанкар Ройхудхури заявил, что нужно содействовать организации круглого стола с Китаем в вопросах безопасности.

Нужно отметить, что все эти конструктивные предложения вносят пока исключительно отставные представители генералитета Минобороны и генерального штаба Индии. Действующие же представители силовых индийских ведомств пока не высказали готовности пойти навстречу ближайшим соседям для нормализации обстановки на границах.