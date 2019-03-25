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25.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

Порошенко рассказал, как украинцы учат военных НАТО "бить врага"

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Источник изображения: Николай Лазаренко/РИА Новости

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что военные стран Североатлантического альянса учатся у ВСУ "бить врага".

Порошенко в эфире радио "Армия FM" заявил, что в 2014 году украинская армия "встречала врага голая и босая", "на голом энтузиазме".

"И на сегодняшний день, когда у нас есть абсолютно мощный боевой дух, абсолютно фантастическая боеспособность, сегодня уже наши партнеры из стран-членов НАТО приезжают к нашим украинским воинам учиться, как давать отпор агрессии, побеждать в гибридной войне, бить, таким образом, врага", – заявил Порошенко.

Украинский президент часто говорит о "достижениях" ВСУ, но на деле у украинской армии есть множество проблем. Так, в состав ВСУ часто принимают списанную Вашингтоном технику, которая, к тому же, из-за неисправностей часто не доходит до Киева.

Также неоднократно сообщалось об алкоголизме и наркомании среди украинских военнослужащих.


Алина Назарова

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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