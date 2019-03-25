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25.03.2019
ТАСС

На ульяновском авиазаводе после срыва поставок введут "ручное управление"

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Завод "Авиастар-СП"
Ульяновский авиационный завод "Авиастар-СП".
Источник изображения: Марина Лысцева/ТАСС

По словам вице-премьера Юрия Борисова, будет создана специальная комиссия для контроля за работой на "Авиастар-СП"

УЛЬЯНОВСК, 21 марта. /ТАСС/. Министерство обороны и Министерство промышленности и торговли РФ создали специальную комиссию для предотвращения срыва поставок самолетов авиационным предприятием "Авиастар-СП". Об этом сообщил в четверг журналистам вице-премьер Юрий Борисов, посетивший предприятие.

"Определенного рода проблемы у основного заказчика с дивизионом военно-транспортной авиации ОАК по организации поставки серийных образцов востребованных сегодня Минобороны модернизированных машин Ил-76, они у нас называются Ил-476. По прошлому году был сорван гособоронзаказ, три машины должны были быть выпущены, они у нас идут с опозданием три-четыре месяца", - сказал Борисов, добавив, что обсуждению этой ситуации на днях было посвящено совещание в Москве, на котором детально разбирались причины отставания, текущее состояние дел со всей кооперацией.

"Мы приняли решение о создании постоянно действующей комиссии Министерства промышленности и Министерства обороны", - сообщил вице-премьер, уточнив, что теперь "практически ежемесячно два замминистра будут проводить совместные совещания, собирать всю кооперацию и отслеживать ход подготовки, производства и завершения всех НИОКРов по этому направлению". "Это ручное управление, но другого выхода сейчас нет", - признал он.

По словам Борисова, решение принято по аналогии с решениями, ранее принятыми по ремонту и модернизации стратегических бомбардировщиков Ту-160 и налаживанию производства новых самолетов этого типа."Этот опыт оказался положительным, поэтому целесообразно применить его и здесь", - сказал зампред правительства.

"У нас есть очень хороший положительный опыт, когда мы восстанавливали летную годность самолетов Ту-160 и налаживали проект по производству нового самолета. Этот опыт оказался положительным, поэтому целесообразно применить его и здесь", - заключил он.

Ил-76МД-90А - глубоко модернизированная версия самолета Ил-76. Новые пилотажно-навигационный комплекс, система автоматического управления и комплекс связи повышают безопасность полетов, точность самолетовождения и десантирования. Последняя модификация широко известного военно-транспортного самолета отличается новым оборудованием, включая "стеклянную кабину", современные двигатели ПС-90А-76, модифицированное крыло и усиленное шасси. На базе Ил-76МД-90А создается самолет-заправщик Ил-78М-90А.

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