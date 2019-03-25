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25.03.2019
Интерфакс-АВН

Вооруженные "Ярсами" ракетные полки проводят маневренные действия на маршрутах боевого патрулирования в Марий Эл

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Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс"
Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Москва. 21 марта. ИНТЕРФАКС - В рамках тактических занятий пусковые установки подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" ракетного соединения РВСН в Республике Марий Эл отработали вводные по смене полевых позиций, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Пусковые установки ракетного комплекса "Ярс" совершают интенсивные маневренные действия на маршрутах боевого патрулирования. Наряду с задачами и вводными по приведению соединений в различные степени боевой готовности, а также совершением манёвренных действий ПГРК, обязательно отрабатываются вопросы по освоению новых районов боевого патрулирования", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что "вводные о новых маршрутах носят внезапный характер, как правило, на фоне решения широкого спектра задач по противодействию диверсионным формированиям условного противника".

"Выбор и освоение новых маршрутов боевого патрулирования позволит командирам ракетных полков отрабатывать различные временные нормативы при принятии решения на вывод ракетных комплексов в новые районы", - говорится в сообщении.

В настоящее время различные вводные также отрабатывают подразделения обеспечения и охраны РВСН, в частности они впервые оборудуют полевые склады инженерных боеприпасов, ракетно-артиллерийского вооружения, горючего и смазочных материалов, продовольственные и вещевые.

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