Как и чем пополнится в этом году подводный флот России

До конца нынешнего года Объединенная судостроительная корпорация планирует передать в состав ВМФ России шестнадцать новых кораблей. В том числе две атомные субмарины четвертого поколения - стратегический подводный крейсер "Князь Владимир" и многоцелевую АПЛ "Казань".

Знаковые для корабелов и ожидаемые на флотах события были анонсированы президентом ОСК Алексеем Рахмановым и в разной форме подтверждены руководителями верфей и конструкторских бюро на научно-деловой конференции в подмосковном парке "Патриот". Вместе с представителями минпромторга, минобороны, ВМФ и компаний-контрагентов на такую встречу пригласили журналистов.

Как рассказал глава ОСК, верфи и конструкторские бюро объединенной корпорации нацелены на безусловное выполнение гособоронзаказа и при этом активно ведут техническое перевооружение. Достигнутые сейчас темпы кораблестроения не уступают тому, что было в советский период. В качестве примера Алексей Рахманов сослался на "Севмаш" - известную оборонную верфь в Северодвинске.

"Объем заказов, который приходится сейчас на "Северное машиностроительное предприятие", уже выше того, что было в советские годы. Начиная со следующего года будем сдавать по две-три подводные лодки ежегодно", - сказал глава ОСК и уточнил, что речь идет именно об атомных подводных лодках.

Ожидаемое событие нынешнего года - финальный этап государственных испытаний и передача флоту подводного крейсера "Князь Владимир". Это, напомним, головной (то есть первый) корабль из тех, что были заложены и строятся на "Севмаше" по модернизированному проекту 955А "Борей-А" конструкторского бюро "Рубин".

В очереди за ним - "Князь Олег", "Генералиссимус Суворов", "Император Александр III" и "Князь Пожарский". Три подводных стратега - "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах", что были построены на "Севмаше" по исходному проекту 955 "Борей", уже несут службу на Севером и Тихоокеанском флотах.

"Князь Владимир" с экипажем капитана II ранга Владислава Дружина спущен на воду летом прошлого года и последовательно проходит все назначенные для головного корабля этапы испытаний. От швартовных у заводского причала - до выполнения учебно-боевых задач с использованием всех систем вооружения, размещенных на борту субмарины. По тем отзывам, что время от времени поступают, особых проблем с передачей нового ракетоносца в состав ВМФ не предвидится.

А вот в отношении многоцелевой АПЛ "Казань", что построена по модернизированному проекту 885М "Ясень-М" и тоже является головной в серии себе подобных, некоторые сомнения у президента ОСК сохраняются.

"Мы стремимся передать второй "Ясень" в 2019 году, - поделился Алексей Рахманов с журналистами. - Но, к сожалению, была сорвана программа его испытаний в 2018 году".

Что именно пошло не так и в чем причина, глава корпорации детализировать не стал. Но выразил надежду, что совместными усилиями бюро "Малахит", где эта лодка спроектирована, специалистов "Севмаша" и контрагентских организаций, которые поставляют для нее ключевые узлы и системы вооружения, намеченная программа испытаний будет выполнена и корабль до конца года войдет в состав ВМФ.

"Все зависит от того, как мы сможем скомплексировать оставшиеся испытания", - цитирует "Интерфакс" слова президента ОСК.

Второй корабль модернизированного проекта 885М - это АПЛ "Новосибирск", заложенная на Севмаше в июле 2013-го - по словам Алексея Рахманова, планируется к передаче флоту в 2020 году.

Заказа от ВМФ России на строительство атомной подлодки пятого поколения "Хаски" верфи ОСК пока не получали

"Дальше все по графику, - сказал он журналистам. - Серия идет гораздо лучше, чем головные корабли".

Генеральный директор СПМБМ "Малахит" Владимир Дорофеев, который тоже был среди участников конференции ОСК в парке "Патриот", такого рода вопросы не комментировал. Предлагал не забегать вперед, а набраться терпения и судить уже по результатам.

Резон в такой позиции, безусловно, есть. АПЛ "Казань" еще на стадии заводских и государственных испытаний, их программа чрезвычайно насыщена, с множеством вводных. А коллеги-журналисты в стремлении за горячей новостью уже "назначили" ей... испытание "Цирконом". По этой версии, именно "Казань" в 2020 году произведет первый в истории пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон".

Может, и произведет. Эта подлодка и ее экипаж на многое способны. Только не будем их торопить.

Михаил Будниченко, генеральный директор "Севмаша", где построены "Казань" и "Князь Владимир", а сейчас готовится к спуску на воду АПЛ специального назначения "Белгород", придерживается того же мнения: не надо, друзья, опережать события. Задачи, что поставлены руководством страны перед северодвинской верфью, и без того требуют огромного напряжения сил и мобилизации всего коллектива.

А на вопрос коллег про систему "Посейдон" и корабль-носитель для нее, о чем президент России Владимир Путин напомнил в очередном Послании Федеральному Собранию, гендиректор Севмаша ответил коротко: "Весной этого года действительно все то, о чем говорил президент в своем Послании, будет выполнено. Вы об этом узнаете из телетрансляции".

Досье "РГ"

Общее число подводных лодок в составе ВМФ России в течение ближайших трех лет приблизится к 80 - с учетом строительства на Адмиралтейском заводе в Санкт-Петербурге шести подлодок проекта 636 для Тихоокеанского флота. А сейчас наш подплав насчитывают чуть более 70 субмарин, в том числе атомные стратегические подводные лодки проектов 955 "Борей", 667 БДРМ, 667БДР, многоцелевые АПЛ проектов 885"Ясень" и 971 "Щука", дизель-электрические ПЛ типа "Варшавянка" (проекты 877 и 636) и подводная лодка специального назначения "Саров" (проект 20120).

Александр Емельяненков