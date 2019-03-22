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22.03.2019
Газета.ru

Оправдание для США: что B-52 делают у границ РФ

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Источник изображения: gazeta.ru

Песков прокомментировал переброску бомбардировщиков B-52 в Европу

В Кремле оценили появление бомбардировщиков ВВС США вблизи российских границ в последние дни. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, подобные провокационные действия создадут дополнительную напряженность в регионе, прилегающем к границе РФ. В Вашингтоне ранее заявили, что переброска шести бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, демонстрирует "приверженность США союзническим отношениям через готовность использовать вооруженные силы".

Регулярное появление американских бомбардировщиков у границ РФ создает дополнительную напряженность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал информацию о том, что за последние два дня бомбардировщики ВВС США не раз подлетали близко к границам нашей страны.



"Безусловно, подобные действия Соединенных Штатов не ведут к укреплению атмосферы безопасности и стабильности в том регионе, который прилегает непосредственно к границам Российской Федерации", - отметил представитель Кремля, выразив сожаление в связи с подобными действиями Вашингтона.

В течение последних семи дней Штаты перебросили в Европу шесть бомбардировщиков B-52 и B-52H для участия в учениях РќРђРўРћ. Самолеты приземлились на авиабазе Фэрфорд в Великобритании.

20 марта один из стратегических бомбардировщиков, пролетая над нейтральными водами Балтийского моря, приблизился к границам и выполнил имитацию бомбардировки российского флота. Два истребителя Су-27 подняли в небо с аэродрома в Калининградской области, приблизились к американскому самолету, произвели подробную фотосъемку и сопроводили его. После этого B-52 развернулся в сторону от границ.

Аналогичный случай произошел в понедельник, когда бомбардировщик также сымитировал атаку базы Балтийского флота. При этом он приблизился к Петербургу на расстояние в 191 км, сообщали СМИ.

Стратегический бомбардировщик B-52 стоит на вооружении ВВС США с 1950-х годов. Сегодня он остается основным самолетом дальней бомбардировочной авиации американских ВВС.

В ВВС США подтвердили, что на этой неделе четыре B-52 выполняли полеты в нескольких регионах Европы, в том числе над Норвежским и Балтийским морями, Эстонией и Средиземном морем. По заявлению американских военных, полеты бомбардировщиков демонстрируют "приверженность США союзническим отношениям с их партнерами через готовность использовать вооруженные силы".

Военный эксперт фонда "Народная дипломатия", представитель экспертно-аналитического клуба "Будущее сегодня" Сергей Простаков рассказал, что B-52 можно назвать символом холодной войны. Бомбардировщики совершили масштабную американскую акцию на рубежах нашей страны, в дни когда в России празднуют пятилетие присоединения Крыма, отметил он.

Эксперт уверен, что Штаты таким образом пытаются спровоцировать Россию на ответные меры: бомбардировщики в эти дни осуществляли рейсы не только над Балтийским регионом, но и в районах у Камчатки, Кольского полуострова, а также в Средиземноморье рядом с российскими базами в Тартусе и Хмеймиме.

"РФ стала для стран НАТО пугалом, которым в Вашингтоне оправдывают наращивание военной мощи США, увеличение бюджета американского ВПК и давление на европейские страны для увеличения расходов на свои вооруженные силы с целью обеспечить заказами промышленность США", - пояснил Простаков в беседе с ФАН.

Бомбардировщики B-52 способны нести ядерное вооружение, напомнил он.

Поскольку действия американских военных на Ближнем Востоке, в Афганистане и других точках планеты вызывают множество сомнений, армия США вынуждена демонстрировать силу с использованием серьезного оружия.

В свою очередь, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин, комментируя ситуацию, отметил, что "для США это может закончиться очень плачевно". Речь идет о том, что если американский ядерный бомбардировщик нарушит воздушное пространство РФ, российские системы противовоздушной обороны будут вынуждены сбить его.

"Этот полет носит явно агрессивный и провокационный характер, попытка спровоцировать наше государство на какие-либо действия. Это ведет к эскалации напряжения в данном районе", - пояснил Швыткин.

В середине марта секретарь Совета безопасности РФ Михаил Попов сообщил, что НАТО перебрасывает войска к границе с Российской Федерацией.

Кроме того, численность контингента альянса быстрого реагирования выросла с 25 до 40 тыс. человек за два года. Так, в Прибалтике были развернуты усиленные батальонные тактические группы, численность которых составляет до тысячи военнослужащих каждая, отметил Попов.


Отдел "Армия"

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