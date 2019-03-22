Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль

В конструктивной критикой в Роскосмосе соглашаются и проводят "работу над ошибками", однако просто лить грязь на отрасль нельзя, за это нужно нести ответственность, приводит РИА Новости заявление главы корпорации Дмитрия Рогозина.

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Ранее пресс-служба Роскосмоса сообщила, что Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете и защите чести и достоинства. По указанным в заявлении фактам возбуждено уголовное дело.

Глава Роскосмоса отметил, что назначен на эту должность президентом. Отрасль важная, крупная и всегда находится на виду, поэтому он не может "спокойно реагировать и утираться".

Я счел необходимым для защиты достоинства и репутации отрасли с этим фактом (клеветничеством) бороться. Мы их, конечно, накажем

– сказал Рогозин.

Он добавил, что в корпорации соглашаются с конструктивной критикой в свой адрес и после нее проводят "работу над ошибками".

Но когда просто льется грязь и совершенно вопиющие факты указываются, за это надо нести ответственность

– подчеркнул он, призвав всех выполнять свою работу "максимально профессионально".

Сообщается также, что в четверг на подмосковном НПО им. Лавочкина была организована экскурсия для нескольких членов ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским. На мероприятии также присутствовал Дмитрий Рогозин.

В ходе экскурсии глава ЛДПР предложил главе Роскосмоса переименовать его должность.

По словам Жириновского, "генеральный директор" – не очень звучит, поскольку "генеральный" – не русское слово, да и директор – тоже не по-русски. В итоге он предложил следующее название: "начальник русского космоса".

Рогозин на это предложение никак не отреагировал.

Напомним, Дмитрий Рогозин назначен на нынешнюю должность 24 мая прошлого года. До этого, находясь на посту вице-премьера, курировал ракетно-космическую отрасль и ОПК.