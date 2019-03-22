Войти
22.03.2019
Военное обозрение

Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль

281
2
0

В конструктивной критикой в Роскосмосе соглашаются и проводят "работу над ошибками", однако просто лить грязь на отрасль нельзя, за это нужно нести ответственность, приводит РИА Новости заявление главы корпорации Дмитрия Рогозина.

Источник изображения: https://twitter.com/rogozin

Ранее пресс-служба Роскосмоса сообщила, что Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете и защите чести и достоинства. По указанным в заявлении фактам возбуждено уголовное дело.

Глава Роскосмоса отметил, что назначен на эту должность президентом. Отрасль важная, крупная и всегда находится на виду, поэтому он не может "спокойно реагировать и утираться".

Я счел необходимым для защиты достоинства и репутации отрасли с этим фактом (клеветничеством) бороться. Мы их, конечно, накажем

– сказал Рогозин.

Он добавил, что в корпорации соглашаются с конструктивной критикой в свой адрес и после нее проводят "работу над ошибками".

Но когда просто льется грязь и совершенно вопиющие факты указываются, за это надо нести ответственность

– подчеркнул он, призвав всех выполнять свою работу "максимально профессионально".

Сообщается также, что в четверг на подмосковном НПО им. Лавочкина была организована экскурсия для нескольких членов ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским. На мероприятии также присутствовал Дмитрий Рогозин.

В ходе экскурсии глава ЛДПР предложил главе Роскосмоса переименовать его должность.

По словам Жириновского, "генеральный директор" – не очень звучит, поскольку "генеральный" – не русское слово, да и директор – тоже не по-русски. В итоге он предложил следующее название: "начальник русского космоса".

Рогозин на это предложение никак не отреагировал.

Напомним, Дмитрий Рогозин назначен на нынешнюю должность 24 мая прошлого года. До этого, находясь на посту вице-премьера, курировал ракетно-космическую отрасль и ОПК.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
НПО Лавочкина
Роскосмос
Персоны
Жириновский Владимир
Рогозин Дмитрий
Похожие новости
22.03.2019
Рогозин сообщил о получении финансирования на строительство второй очереди Восточного
22.03.2019
Роскосмос предложил провести заседания трех комитетов Думы в канун Дня космонавтики
29.12.2017
Роскосмос: полетное задание запуска 28 ноября разрабатывалось специально под Восточный
15.10.2013
Ключ на рестарт
17.01.2012
Рогозин проконтролирует расследование по "Фобосу"
2 комментария
№1
22.03.2019 05:08
Ему обидно, что тысячи самозванцев журналистов побеждают Государство.
Смог уговорить В.Филева на Союз-5 "Морской старт", конечно помогли наши злобные конгрессмены США своими угрозами, можно звать их на работу в Россию, десять америкосов полезнее 10 000 льющих помои пенсов(на не хилой госпенсии, большей зарплаты  ракетостроителей) на тысячах сайтов иностранной регистрации вместе с наивными холопами(форумчанами) проданных ранее российскими владельцами сайтов.
Решение суда должно быть о танковой кувалде по мыши вместе с рукой. Иначе бесполезно, так и будут упражняться в помоях.
0
Сообщить
№2
22.03.2019 05:35
тут я с ним согласен , на отрасль грязь лить нельзя . на рогозина можно , а на отрасль нельзя .
за что бы не взялся рогозин везде провал.
но про батут шутить научился ...
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.03 05:35
  • 2
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 21.03 23:38
  • 2
В Китае пристальное внимание обращают на российский МС-21
  • 21.03 23:36
  • 29
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 21.03 23:29
  • 6
СМИ: ВМФ увеличит группировку атомных ракетоносцев класса "Борей"
  • 21.03 22:47
  • 4
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 21.03 22:06
  • 6
"Роскосмос" заврался с "Наукой"
  • 21.03 21:20
  • 1
Для "Ночного охотника" создали новую ракету с дальностью свыше 25 км
  • 21.03 20:50
  • 2
Вертолет Ми-28НМ вооружат ракетой с дальностью более 25 км
  • 21.03 19:37
  • 3
На "Южмаше" будет возобновлено производство ракет-носителей "Зенит-3SL" для России
  • 21.03 19:37
  • 14
Эксперт предложил перевооружить подлодки типа "Акула" с баллистических ракет на крылатые
  • 21.03 19:23
  • 3
"Самый мощный танк в мире" – Объект 490 никогда бы не приняли на вооружение
  • 21.03 18:30
  • 31
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 21.03 17:54
  • 1
В Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище пройдет День инноваций ВДВ
  • 21.03 17:41
  • 21
80 стратегий туманного будущего
  • 21.03 17:25
  • 15
Мобильная версия сайта