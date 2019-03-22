Сфотографировали и отогнали: американский B-52 у границ РФ

Россия подняла по тревоге два Су-27 из-за бомбардировщика США

Два российских истребителя Су-27 поднялись в небо над Калининградской областью, чтобы сопроводить американский стратегический бомбардировщик В-52, который совершал полет над нейтральными водами Балтийского моря и приблизился к границам РФ. Российские пилоты произвели подробную фотосъемку оружия и оснастки американского самолета.

Два российских истребителя Су-27 поднялись в небо, чтобы сопроводить бомбардировщик ВВС США B-52H над Балтийским морем. Видеозапись сопровождения появилась на ютуб-канале Министерства обороны РФ.

20 марта российские средства контроля воздушного пространства заметили самолет на значительном расстоянии от государственной границы РФ. Два Су-27 поднялись в воздух с аэродрома в Калининграде для того, чтобы идентифицировать и сопроводить судно, оказавшееся американским B-52. Во время сближения российские самолеты сделали подробные снимки оружия и оснастки бомбардировщика. Так, под правым его крылом размещен контейнер с недавно появившимся на вооружении поисково-прицельным комплексом AN/AAQ-33 Sniper Advanced Targeting Pod (ATP) для наведения высокоточного оружия. Ближе к фюзеляжу на пилонах висят несколько практических авиабомб, сообщает "Российская газета".

После этого американский бомбардировщик развернулся в сторону Польши, а затем вернулся на базу в Британии. В свою очередь, российские истребители вернулись на аэродром. Согласно сообщению телеканала CNN,

американский бомбардировщик входит в группу из шести самолетов B-52 Stratofortress, направленных США в Европу для совместных учений с партнерами по РќРђРўРћ.

В ВВС США заявили, что 20 марта четыре B-52 выполняли полеты в нескольких регионах Европы, в том числе над Норвежским и Балтийским морями, Эстонией и Средиземном морем. По заявлению американских военных, полеты бомбардировщиков демонстрируют "приверженность США союзникам и партнерам через готовность использовать вооруженные силы".

Как отмечают СМИ, появление B-52 у границ РФ является скорее демонстрацией силы, чем реальной угрозой. Самолет, стоящий на вооружении ВВС США с 1955 года, представляет собой легкую цель для истребителей и систем ПВО.

20 марта B-52H Stratofortress был замечен у границ Ленинградской области. Тогда бомбардировщик приблизился к Петербургу на расстояние в 191 км. 15 марта этот бомбардировщик с включенным транспондером подлетел вплотную к границе РФ на расстояние 150 км в небе над Балтикой.

За два дня до этого американский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Rivet Joint провел разведывательный полет у берегов Крыма, несколько раз пролетев вдоль российского побережья Черного моря.

Воздушное судно вылетело с авиабазы греческого Суда - одного из опорных пунктов Североатлантического альянса в восточном Средиземноморье. В воздухе самолет провел около шести часов.

9 марта сразу несколько летательных аппаратов НАТО осуществили разведку около Крыма и Калининграда. В районе Крымского полуострова и Донбасса действовал беспилотник ВВС США RQ-4B-30 Global Hawk с бортовым номером 10-2043 и позывным FORTE10. Летательный аппарат взлетел с базы Сигонелла на острове Сицилия, и, следуя через воздушное пространство Греции, Болгарии и Румынии, оказался над территорией Украины. Дрон совершил несколько маневров около линии разграничения в Донбассе, а затем провел разведку вблизи Крымского полуострова.

В это же время у границ Калининградской области были замечены британский радиоразведчик RC-135W Rivet Joint и шведский самолет GIV SP.

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал ситуацию и объяснил, почему в последнее время значительно участились полеты иностранных военных самолетов и беспилотников у российских рубежей.

"Вся инфраструктура Североатлантического альянса сейчас активизирована, и часть этой активизации - пролеты над Балтикой вблизи Калининградской и Ленинградской областей бомбардировщиков НАТО, которые имитируют нанесение ударов.

Конечно, при подъеме наших истребителей на перехват их бомбардировщики сразу возвращаются к местам постоянной дислокации. Но сама по себе такая их активность дестабилизирует обстановку. Судя по всему, США поставили перед собой цель нарушить нынешнее равновесие на линии соприкосновения зон ответственности вооруженных сил РФ и НАТО", - сказал кошкин в эфире радио Sputnik.

Минобороны РФ также обращало внимание на то, что в последнее время НАТО слишком усилили разведдеятельность у границ РФ, что не может не вызывать беспокойства. Ведомство обратилось к Вашингтону с официальным призывом отказаться от полетов разведывательной авиации у границ РФ, однако в Пентагоне на это ответили отказом.

Елизавета Королева