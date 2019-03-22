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22.03.2019
РИА Новости

Минобороны пригласило руководство НАТО на конференцию по безопасности

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Флаг на здании министерства обороны РФ
Флаг на здании министерства обороны РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Министерство обороны РФ пригласило военно-политическое руководство НАТО принять участие в предстоящей 23-25 апреля VIII Московской конференции по международной безопасности, сообщил в четверг на брифинге для военных атташе заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Фомин.

"В этом году мы пригласили принять участие в конференции глав военных ведомств 124 государств, в том числе и стран-членов Североатлантического альянса и Европейского союза, а также военно-политическое руководство НАТО", - сказал Фомин.

Он обратил внимание, что российская сторона не ставит перед собой задачу предоставить слово лишь тем партнерам, которые разделяют ее взгляды, готова выслушать и обсудить любые точки зрения.

"Основную цель нашей конференции, в первую очередь, мы видим в честном, открытом и равноправном диалоге, а также в совместном поиске взаимоприемлемых решений по проблемам безопасности. Ведь именно люди в погонах, зная истинную цену миру, способны найти общий язык в обсуждении самых острых вопросов в сфере обороны и безопасности", - сказал Фомин, добавив, что в Москве рассчитывают на профессиональные и заинтересованные дискуссии.

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