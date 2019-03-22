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22.03.2019
Lenta.ru

Су-34 выполнил "петлю Нестерова"

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На Южном Урале прошли учения с участием истребителей-бомбардировщиков поколения 4++ Су-34, которые выполнили элементы сложного пилотажа, в частности, "петлю Нестерова", "косую петлю", горизонтальные бочки, пикирование и горки. Соответствующее видео публикует "Звезда".

В ходе учений штурманы отработали нанесение с помощью 30-миллиметровых авиационных пушек ударов по мишеням с пикирования, для чего использовали современное навигационно-прицельное оборудование, в частности коллиматорные авиационные прицелы.

"Также в ходе учений отрабатывалась групповая слетанность для выполнения боевых задач по наземным целям, виражи на максимальном и форсажном режимах работы двигателя с целью изучения маневренных характеристик самолетов", — отметили в Минобороны.

В мероприятии приняли участие десять единиц Су-34 и более пятидесяти человек летного и инженерно-технического состава.

В марте командующий Центральным военным округом (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин заявил, что российский многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 в Сирии сумел с высоты шести километров попасть в пикап террористов, на котором была установлена зенитно-ракетная установка или пулемет.

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Страны
Россия
Сирия
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Су-34
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Минoбороны РФ
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Военные учения
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