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22.03.2019
Военное обозрение

Саудиты решили участвовать в учениях "Красный флаг" на F-15SA прямо с завода

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Военные учения под названием "Красный флаг", которые с 70-х годов традиционно проводятся ВВС США с приглашением иностранных военно-воздушных сил, в этом году вызвали определённого рода удивление со стороны американских участников. Причиной удивления стали действия командования ВВС Саудовской Аравии. Саудовские ВВС стали приглашённой для участия в маневрах "Красный флаг-2019" стороной.

Источник изображения: Facebook/Doctrina Militar

Выясняется, что официальный Эр-Рияд решил "не гонять" в США все указанные в перечне для проведения учений боевые самолёты своих ВВС, а осуществить получение ранее заказанных у американского производителя истребителей непосредственно на месте. - Чтобы их сразу же использовать в ходе учений. Речь идёт о самолётах F-15SA Eagle, которые строились для нужд саудовских ВВС на заводе в Сент-Луисе (Монтана).

Эти самолёты (по просьбе саудитов) непосредственно с завода американский производитель отправил на аэродром Неллис, который и выступает главной базой для проведения учений "Красный флаг-2019".

Речь идёт о шести самолётах F-15, на которые уже нанесены опознавательные знаки ВВС Саудовской Аравии и бортовые номера.

Командование ВВС Саудовской Аравии сообщило, что эти самолёты перебазируют на свои аэродромы в СА после проведения учений совместно с военно-воздушными силами США.

Американская сторона высказывает удивление решение Эр-Рияда в отношении своих же пилотов, намекая на то, что лётчики на новых самолётах не имеют налёта часов, которого бы хватило для участия в масштабных учебно-боевых маневрах. Но командование ВВС СА решило сэкономить, что во многом озадачило американскую сторону.

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  • В новости упоминаются
Страны
Саудовская Аравия
США
Продукция
F-15
Проекты
Военные учения
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