Американские истребители получат шанс в бою с Су-57

Оснащение "старого" американского F-15C новым модулем обнаружения противника Legion позволит истребителю уцелеть в бою с российским Су-57. С таким оптимистичным заявлением выступил портал National Interest.

Истребитель F-15C Eagle - одна из наиболее распространенных в американских ВВС боевых машин, довольно устаревшая к настоящему времени. Однако её возможности повысит система обнаружения истребителей-невидимок Legion, которую создают в корпорации Lockheed Martin, полагает автор статьи.

Системой Legion планируют оснастить F-15C и F-22. Её работа основана на длинноволновом инфракрасном спектре, который не могут подавить истребители пятого поколения.

Модуль Legion сведет на нет любое преимущество скрытности Су-57. При обнаружении российского истребителя на дальнем расстоянии F-15C сможет выпустить по нему ракеты Raytheon AMRAAM. Если при этом Су-57 уцелеет, он будет иметь огромное преимущество перед F-15C из-за своей маневренности. Дальнейший сценарий не исключает взаимного уничтожения машин.

Су-57 является истребителем пятого поколения, который в настоящее время проходит летные испытания. Американские военные ищут разработчиков воздушных целей с характеристиками "продвинутых самолётов противника" - российского Су-57 и китайских J-20 и FC-31.