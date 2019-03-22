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22.03.2019
Военно-промышленный курьер

Американские истребители получат шанс в бою с Су-57

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Источник изображения: vpk-news.ru

Оснащение "старого" американского F-15C новым модулем обнаружения противника Legion позволит истребителю уцелеть в бою с российским Су-57. С таким оптимистичным заявлением выступил портал National Interest.

Истребитель F-15C Eagle - одна из наиболее распространенных в американских ВВС боевых машин, довольно устаревшая к настоящему времени. Однако её возможности повысит система обнаружения истребителей-невидимок Legion, которую создают в корпорации Lockheed Martin, полагает автор статьи.

Системой Legion планируют оснастить F-15C и F-22. Её работа основана на длинноволновом инфракрасном спектре, который не могут подавить истребители пятого поколения.

Модуль Legion сведет на нет любое преимущество скрытности Су-57. При обнаружении российского истребителя на дальнем расстоянии F-15C сможет выпустить по нему ракеты Raytheon AMRAAM. Если при этом Су-57 уцелеет, он будет иметь огромное преимущество перед F-15C из-за своей маневренности. Дальнейший сценарий не исключает взаимного уничтожения машин.

Су-57 является истребителем пятого поколения, который в настоящее время проходит летные испытания. Американские военные ищут разработчиков воздушных целей с характеристиками "продвинутых самолётов противника" - российского Су-57 и китайских J-20 и FC-31.

 

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
AMRAAM
F-15
F-22
J-20
ПАК ФА
Компании
Lockheed-Martin
Raytheon
Проекты
Истребитель 5 поколения
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