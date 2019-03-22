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22.03.2019
Российская газета

В Приморье штурмовики Су-25 сели на "зараженный" химоружием аэродром

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Су-25СМ3
Су-25СМ3.
Источник изображения: © Максим Романов/ТАСС

В Приморье во время летно-тактических учений штурмовики Су-25 авиационного полка Восточного военного округа отработали посадку на условно поврежденный и зараженный химическим оружием аэродром.

Как рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский, прежде чем приземлиться, самолеты проходили над аэродромом на предельно низкой высоте, чтобы определить, как сильно и где "повреждена" полоса, и, только оценив ситуацию, пилоты принимали решение о посадке.

Ситуация осложнялась тем, что для создания тактического фона учения применялись специальные дымы. На земле летчиков встречал технический персонал и военные химики. Экипажи одевали противогазы и эвакуировались санитарным транспортом, а самолеты отправляли на очистку обеззараживающим составом.

Кроме того, отметил Воскресенский, экипажи штурмовиков выполняли сложный пилотаж, совершенствовали боевое маневрирование на средних и малых высотах, а в темное время суток отработали взлет и заход на посадку по освещаемой полосе.


Анна Бондаренко

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