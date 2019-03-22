Гендиректор Центра имени Хруничева: "Ангара-А5" вместе со спутником может вывести в космос коммерческий космический аппарат

Москва. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5" во время очередного пуска может взять в дополнение к основному спутнику небольшой коммерческий космический аппарат, сообщил генеральный директор Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени М.В. Хруничева Алексей Варочко.

"Решение по полезной нагрузке для пуска "Ангары-А5" будет принято в июле-августе. Право ее выбора принадлежит военным. Но я могу точно сказать, что речи о запуске массогабаритного макета не идет. Более того, раскрою небольшой секрет: вместе с основным спутником может быть даже небольшой коммерческий космический аппарат в виде попутной нагрузки", - сказал А.Варочко в интервью, опубликованном в четверг в газете "Коммерсант".

Он также сообщил, что ГКНПЦ имени Хруничева ведет переговоры с британской компанией OneWeb о продаже десяти ракет-носителей "Протон-М".

"С OneWeb был даже подписан протокол о намерениях на приобретение этой компанией десяти "Протонов-Medium". Намерения - но никаких твердых контрактов. Я предложил тогда продать им десять "Протонов-М" в существующей модификации по стоимости "Протона-Medium"", - пояснил А.Варочко изданию.