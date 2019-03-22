Гендиректор Центра имени Хруничева: долг предприятия - 84 млрд руб., его планируется погасить к 2021-2022 годам

Москва. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Государственный космический научно-производственный центр (ГКНПЦ) имени М.В. Хруничева имеет задолженность на сумму 84 млрд рублей, которую необходимо полностью ликвидировать через два-три года, при этом стоит задача уже в текущем году закрыть все накопленные с 2011 по 2016 годы долги перед госкорпорацией "Роскосмос", заявил генеральный директор предприятия Алексей Варочко.

"На сегодняшний день с учетом всех вопросов, которые есть у нас, мы должны в общей сложности 84 млрд рублей. Вся команда это понимает и осознает также, что именно следует сделать в этом году, чтобы эту сумму уменьшить еще", - сообщил А.Варочко в интервью, опубликованном в четверг в газете "Коммерсант".

"Согласно намеченному плану в 2021-2022 годах мы должны выйти из долгов. Мы не должны рассчитывать только на господдержку, работаем сами, стараемся договорные обязательства выполнять в срок. Когда я только пришел на предприятие, у нас было 297 просроченных этапов, на сегодня их осталось 18. По дебиторской задолженности с Минобороны тоже практически погасили полностью - у нас в долгах осталось всего четыре просроченных этапа. Все, что было связано с поставкой "Протонов", разгонных блоков - мы эти долги закрыли", - добавил гендиректор ГКНПЦ имени Хруничева.

Он также отметил, что "задача стоит в 2019 году закрыть полностью все долги перед "Роскосмосом", которые были накоплены с 2011 по 2016 год".

Отвечая на вопрос издания о том, когда следует ждать следующего пуска ракеты-носителя "Ангара-А5", гендиректор Центра имени Хруничева сообщил, что по плану он должен состояться в нынешнем году.

"Пуск запланирован на 2019 год. Сборка машины была завершена в сентябре прошлого года, сейчас специалисты ведут документальную отработку, поскольку срок изготовления этой "Ангары" был достаточно длительный. Все технические детали отработаны: осталось только провести пневмоиспытания третьей ступени ракеты и ее центрального блока. После уже доставляем ее на космодром Плесецк и осуществляем пуск", - заявил А.Варочко.

Также, по его словам, до 2025 года планируется эксплуатировать ракету-носитель "Протон-М".

"У нас в заказе числится еще 12 машин, которые необходимо использовать до 2025 года: именно до этого момента у нас есть разрешение с казахской стороны на полеты с Байконура. Сейчас на космодроме находятся три машины, готовится отправка четвертой и пятой машин туда. С пуском каждой доставленной машины мы будем отправлять туда новую. Под программу 2019 года у нас все "Протоны" уже изготовлены", - сообщил гендиректор ГКНПЦ имени Хруничева.