The Conversation (Австралия): мы смоделировали сценарий эскалации украинско-российского кризиса. Вот чему это нас научило

«Холодное мартовское утро, 9 утра. Делегаты со всего мира собрались на экстренное заседание Североатлантического совета НАТО. Главный пункт повестки дня: новые данные об эскалации действий России на Украине и в других странах Европы». «Конверсейшн» рассказывает о том, как магистранты познают основы реальной политики в учебных аудиториях.

Холодное мартовское утро, 9 утра. Делегаты со всего мира собрались на экстренное заседание Североатлантического совета, главного политического руководящего органа НАТО. Главный пункт повестки дня: ознакомление с новой информацией об эскалации действий России на Украине и в других странах Европы, имеющейся в распоряжении Верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе, и определение ответных действий НАТО.

В серьезности ситуации никто не сомневается. Российские войска продвигаются на запад, чтобы оккупировать другие территории Украины помимо Донбасса и Крыма. Россией также были проведены серьезные кибератаки на инфраструктуру Германии - в дополнение к угрозам Владимира Путина вторгнуться в Эстонию. Генеральный секретарь НАТО попросил одного из своих предшественников, Лорда Робертсона (Lord Robertson) из Порт-Эллена принять участие в заседании и дать советы.

Вы ничего не пропустили: это совещание произошло на самом деле, но было лишь моделированием возможных событий ближайшего будущего, в котором Украина вступила бы в НАТО, а Великобритания вышла бы из ЕС.

Такого рода имитационные учения регулярно проводятся НАТО и национальными армиями с тем, чтобы предвидеть возможные события в "тумане войны". В этом случае функции штаб-квартиры НАТО в Брюсселе выполнял университет Стирлинга в центральной Шотландии. Роль делегатов выполняли слушатели магистратуры университета по специальности "Международные конфликты и сотрудничество" и докторантуры по курсу дипломатии.

Единственным участником встречи, который выступал в роли самого себя, был Лорд Робертсон. Он провел для делегатов инструктаж в соответствии с правилами Чатем-Хауса, действовавшими в то время, когда он руководил НАТО. Он, в частности, коротко проинформировал их о принятом 12 сентября 2001 года историческом решении о мерах коллективной обороны в соответствии со Статьей 5 Североатлантического договора.

Находясь в "штаб-квартире НАТО", наши делегаты должны были найти компромиссное решение в ходе двухдневных переговоров между странами, выступавшими за урегулирование конфликта, и теми, кто был склонен к политике сдерживания путем устрашения - а то и к нанесению превентивного удара. Это мероприятие не только позволило будущим магистрам и докторам наук получить важную для их учебы информацию, но и помогло понять реальный мир и сделать следующие выводы.

1. Потенциал России

Делегаты должны были оценить оборонный потенциал России, используя реальные данные. Они пришли к выводу, что, хотя Россия по сравнению с другими странами выглядит сильной, ее вооруженные силы имеют ограниченные возможности и иногда плохо оснащены. Россия, видимо, не смогла бы вести войну с войсками НАТО на протяжении нескольких месяцев и, скорее всего, испытывала бы огромные трудности, воюя на двух фронтах.

При этом вооруженные силы страны в последнее время модернизируются, что делает их более эффективными, чем несколько лет назад. Кроме того, Россия расположена ближе к Украине и странам Балтии, чем большинство стран НАТО, поэтому она смогла бы быстрее мобилизовать силы и средства и потенциально получить стратегические преимущества.

Действия НАТО на Украине осложнились бы из-за низкого пролета моста, который Россия построила, соединив Крым с материковой частью России. Это затрудняет прохождение крупных судов между черноморскими портами Украины и Средиземным морем. К тому же, благодаря своему опыту в проведении кибератак и создании хаоса путем распространения фейковых новостей, Россия может разобщить членов НАТО.

Вывод: русский медведь слаб, но все равно может укусить.

2. Возможны сложности

В ходе нашего моделирования страны вели переговоры в соответствии с национальными интересами. Из-а возникновения миниальянсов многосторонние переговоры разделились на более мелкие дискуссии. Например, Турция (со своими улучшающимися отношениями с Россией и незащищенностью от наплыва потенциальных беженцев) вела настолько примиренческую политику в отношении Москвы, что возник вопрос о ее членстве в НАТО.

С другой стороны, Украина и Румыния, которые чувствуют угрозу российской агрессии в черноморском регионе, требовали немедленно начать наступательную операцию. Внешнему миру подобные союзы были видны не всегда. Они осложнили переговоры, особенно в тех случаях, когда такие страны преследовали неприемлемые цели, которые в принципе не обсуждаются

Вывод: Порой все не так, как кажется, даже в рамках переговоров. Старайтесь быть сговорчивыми, неконфликтными и не полагаться на сообщения СМИ об интересах партнеров.

3. События, события, события

Как и в реальной жизни, наши делегаты должны были следить за внутренними новостями. В одном сообщении говорилось, что после того, как в СМИ просочились жесткие заявления некоторых членов НАТО, сделанные в первый день переговоров, Россия начала мобилизацию. Несколько раз дискуссии приходилось начинать с нуля, поскольку делегации меняли приоритеты и стратегии.

Вывод: Постоянно спрашивайте себя, как события влияют на вашу собственную позицию и позиции ваших коллег.

4. Взаимопонимание под давлением обстоятельств

С учетом возможного полномасштабного военного вмешательства России и оккупации Украины к середине второго дня союзники по НАТО должны были направить наземные войска, иначе возникала угроза того, что им придется уступить Москве. Вопросы, которые участники переговоров отчаянно пытались решить на протяжении всего предыдущего дня, стали менее актуальными, поскольку делегациям пришлось пойти на компромисс в интересах коллективных действий.

Вывод: В условиях дефицита времени решения могут приниматься "на скорую руку", но благодаря цейтноту можно добиться ясности цели. Переговорщики, которые это понимают, могут использовать это в своих интересах.

5. Безопасность ЕС

Когда члены нашего вымышленного Североатлантического совета обсуждали между собой вопросы, мы стали свидетелями того, как ЕС стал геополитическим участником процесса с "государственными" качествами. Прежде чем приступить к действиям по обеспечению безопасности силами НАТО, страны-члены ЕС вели переговоры друг с другом и пытались занять согласованную позицию.

Одним из важных аспектов реальной жизни являются санкции ЕС в отношении России, которые несколько отличаются от санкций США. Теперь, когда Украина также является участником соглашения об ассоциации с ЕС, Евросоюз демонстрирует способность проецировать свою силу за пределами своих границ.

Вывод: ЕС демонстрирует свою собственную геополитическую роль и роль в обеспечении безопасности в Европе - с возможными последствиями для НАТО.

6. Сложное положение Великобритании

В рамках НАТО Великобритания обычно выступает посредником между США и Евросоюзом, традиционно занимающим менее жесткую позицию. Наш эксперимент с моделированием показал, что, несмотря на свою важную роль в качестве члена НАТО, обладающего ядерным оружием, Великобритания после Брексита, вероятно, будет чувствовать себя "зажатой" между США и ЕС.

Вывод: Последствия Брексита Великобритании в составе НАТО заслуживают более пристального внимания.

7. Риски, связанные с наплывом беженцев

При отработке действий в процессе нашего моделирования страны-члены НАТО, расположенные ближе к России, например, Польша и Венгрия, были особенно обеспокоены тем, что из-за военных действий на Украине появится большое количество беженцев. Это чревато серьезными внутриполитическими последствиями. Вывод: мы не всегда в достаточной степени учитываем связи между военной и человеческой безопасностью.

8. Принимать позитивные решения

Когда "Би-би-си" (BBC) несколько лет назад разыграла подобный сценарий, Великобритания оказалась втянутой в ядерную войну. Нашим вымышленным делегатам удалось избежать таких катастрофических результатов благодаря тому, что они использовали всю мощь имеющихся у них сил и средств сдерживания. Они объединили мобилизацию с предложением переговоров таким образом, чтобы Россия отступила. Несмотря на некоторое давление со стороны "ястребов", ситуацию в основном удалось смягчить усилиями таких доминирующих стран, как США, а также ЕС, выступавшего за примирение.

Вывод: 18 марта, в пятую годовщину аннексии Крыма, НАТО подтвердила свою позицию, согласно которой Крым является украинской территорией. Тем временем на Донбассе продолжаются боевые действия. Явно тупиковая ситуация на Украине может измениться в одночасье - и не в последнюю очередь после поведения президентских выборов в конце марта. Если это так, то членам НАТО придется сделать выбор, хотя Украина в настоящее время и не является членом альянса. Как стало ясно нашим участникам, во время международного кризиса нельзя отказываться от действий, если на карту поставлены ваши интересы.

Холгер Неринг (Holger Nehring ), Меган Ди (Megan Dee)

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