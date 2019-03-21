Войти
21.03.2019
Военное обозрение

Дмитрий Рогозин подал заявление на СМИ о клевете и защите чести и достоинства

438
0
0

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал в Генеральную прокуратуру заявление о клевете и защите чести и достоинства, по которому уже возбуждено и расследуется уголовное дело, сообщает "Коммерсант".

Источник изображения: Роскосмос

Расследованием уголовного дела, возбужденного 22 февраля этого года по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или СМИ), занимается ГУ МВД России по Москве, сформировавшее специальную группу во главе с начальником управления организации дознания главка. Поводом к возбуждению уголовного дела стали публикации на сайте информагентства "Руспресс" и интернет-ресурса "Компромат-Урал", содержавшие "негативную оценку деятельности господина Рогозина на посту главы госкорпорации".

Факт подачи Дмитрием Рогозиным заявления о клевете и защите чести и достоинства подтвердили и в "Роскосмосе", но от комментариев по данному факту отказались.

Как пишет издание, Дмитрий Рогозин оказался первым из всех руководителей российской космической отрасли, который подал заявление в связи с публикациями в СМИ. Ранее никто к таким мерам не прибегал.

Отмечается, что еще в конце прошлого года глава пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко в интервью "РИА Новости" заявил, что госкорпорация подвергается информационной атаке с целью "помешать стране вернуть лидерство в космосе" и создать образ корпорации, "пожирающей средства из федерального бюджета". По словам Рогозина информационная атака была заказана конкурентами "Роскосмоса", а также связана с непрофессионализмом отдельных журналистов.

Уже установлено, что оборудование и доменные имена интернет-ресурсов, указанных в заявлении Рогозина, размещены за рубежом.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
ИТ
Похожие новости
31.01.2019
Анатолий Петрукович: сотрудничество в исследованиях космоса выгодно всем
27.07.2018
Повелитель батута
22.05.2018
Космос — в одни руки
29.01.2018
Рогозин рассказал о диверсификации российского ОПК
18.10.2012
Дмитрий Рогозин не к тому прислушался
20.01.2012
У каждой аварии есть имя и фамилия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.03 09:27
  • 14
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 21.03 09:10
  • 1
Newsweek (США): Россия запускает ракеты у границ стран НАТО, а в СМИ появляются противоречивые сообщения о размещении ядерных бомбардировщиков
  • 21.03 08:40
  • 5
"Роскосмос" заврался с "Наукой"
  • 21.03 08:35
  • 2
Эксперт предложил перевооружить подлодки типа "Акула" с баллистических ракет на крылатые
  • 21.03 05:16
  • 20
80 стратегий туманного будущего
  • 21.03 03:22
  • 1
Ходовые испытания ледокола "Виктор Черномырдин" запланированы на август
  • 21.03 03:12
  • 1
Число жертв авиакатастроф в России выросло в 2,5 раза
  • 21.03 03:07
  • 1
На Алтае отмечают увеличение потока экстремистской литературы из Казахстана
  • 21.03 01:52
  • 5
СМИ: ВМФ увеличит группировку атомных ракетоносцев класса "Борей"
  • 21.03 01:47
  • 1815
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.03 00:22
  • 6
"Посейдон" готовится к глубоководным испытаниям
  • 21.03 00:18
  • 24
ЗРК "Полимент-Редут" получит дальнобойную сверхзвуковую ракету
  • 21.03 00:07
  • 32
Конец света по цене беспилотника
  • 20.03 23:03
  • 3
Zaxid (Украина): Крым. Пять лет оккупации
  • 20.03 21:26
  • 5
Путин потребовал не допустить воровства при выполнении планов в ОПК