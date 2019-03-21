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21.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

Глава ОСК рассказал о срыве испытаний второй АПЛ "Ясень"

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Атомная подводная лодка проекта 885 "Ясень"
Атомная подводная лодка проекта 885 "Ясень".
Источник изображения: © Фото : АО СПМБМ "Малахит"

Испытания второй атомной подлодки проекта "Ясень" в 2018 году оказались сорваны, однако в этом году есть надежда передать субмарину ВМФ, заявил президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

"Мы, к сожалению, сорвали программу испытаний по прошлому году, надежда на то, что он будет сдан в этом году, у нас остается", – передает его слова РИА "Новости".

Он также сообщил, что третья атомная подлодка проекта 885 "Ясень" будет передана ВМФ в 2020 году. По его словам, "серия идет гораздо лучше, чем головные корабли".

"Объем заказов, который приходиться на "Северное машиностроительное предприятие", уже даже выше чем то, что было в советские годы. Начиная со следующего года будем сдавать по две-три подводные лодки в год", – сказал Рахманов.

По его словам, речь идет именно об атомных подводных лодках.

Говоря о ситуации с ремонтом "Адмирала Кузнецова", он отметил, что ОСК не планирует приобретать плавучий док за рубежом для этих целей.

Ранее стало известно, что должна быть проведена модернизация доков на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске. Там ремонт авианосца продолжится.

В январе источник в судостроительной отрасли сообщил, что заводские ходовые испытания атомных подводных лодок "Князь Владимир" (проект 955А, шифр "Борей-А") и "Казань" (проект 885М, шифр "Ясень-М") приостановлены.


Сергей Гурьянов

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Продукция
Адмирал Кузнецов
Князь Владимир
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ОСК
Севмаш
Проекты
2020-й год
885 Ясень
955 Борей
Авианосец
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