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21.03.2019
Военное обозрение

Австралия закупает самолёты РЭБ на основе "бизнес-джета" Gulfstream G550

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Министерство обороны Австралии заявило о планах приобретения для ВВС страны четырех самолетов радио- и радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы на основе "бизнес-джетов" Gulfstream G550, которые в ВВС Австралии получат официальное обозначение МС-55А Peregrine, передает блог bmpd.

Самолет РЭБ Shavit (SEMA) ВВС Израиля на основе "бизнес-джета" Gulfstream G550

Источник изображения: idrw.org

Самолеты планируется приобрести в США и оснащение на них, соответственно, будет американское. После поставки самолетов в Австралию, их разместят на авиабазе ВВС Эдинбург близ Аделаиды. Там же базируются патрульные самолеты Boeing P-8A Poseidon и приобретаемые Австралией беспилотники большой дальности Northrop Grumman MQ-4C Triton и General Atomics MQ-9 Reaper.

Переоборудованием больших "бизнес-джетов" Guflfstream G550 в самолеты радиотехнической разведки по контакту с ВВС США занимается американская корпорация L-3 Communications. Работы по переоборудованию должны осуществляться на предприятии L-3 Communications в Гринвилле (штат Техас). О том, какое именно оборудование будет установлено на австралийской версии самолетов РЭБ не сообщается.

Ранее самолет радиотехнической разведки на основе Gulfstream G550 был создан консорциумом фирм Gulfstream, Lockheed Martin и израильской IAI Elta для ВВС Израиля. Самолет радиоэлектронной разведки G550 SEMA (Shavi) оснащен комплексом радиотехнической и электронной разведки EL/I-3001 AISIS, комплексом систем электронной разведки ESM/ELINT и системой коммуникации COMINT. Самолет может находится в воздухе до 10 часов, на борту находятся 12 операторов.

В ВВС Израиля имеется три таких самолета, полученных в 2005-2006 годах.

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