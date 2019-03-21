Эксперт о разведке США близ баз РФ в Сирии: пользуются, что мы их не гоняем
Американский военный самолет провел разведку неподалеку от российских баз в Сирии, свидетельствуют данные ресурса PlaneRadar. Военный эксперт Алексей Леонков в эфире радио Sputnik рассказал, что хотят там разведать американские военные.
Американский военный самолет провел разведку неподалеку от российской авиабазы Хмеймим и базы ВМФ в порту Тартус. Об этом свидетельствуют данные авиационного ресурса PlaneRadar.
Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168857 поднялся в небо с авиабазы НАТО Сигонелла на острове Сицилия. В 16:10 мск воздушное судно заметили в районе сирийской Латакии и побережья Ливана. Полет проходил на высоте 6,6 километра над землей со скоростью 732,7 километра в час. Boeing несколько раз облетел указанную территорию.
Иностранные военные самолеты регулярно замечают у границ России и российских военных объектов за рубежом. Специалисты, в частности, отмечают высокую активность американских разведчиков. Всего за минувший год подразделения радиотехнических войск российских ВКС обнаружили и сопроводили более 980 тысяч летательных аппаратов, а дежурные силы приводились в готовность номер один свыше четырех тысяч раз.
Минобороны призвало США отказаться от таких операций, однако Пентагон ответил отказом.
Коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков в эфире радио Sputnik прокомментировал сообщение о полетах американских самолетов-разведчиков близ базы Хмеймим и порта Тартус.
По его мнению, эти полеты продолжатся.
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