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21.03.2019
РИА Новости

Эксперт о разведке США близ баз РФ в Сирии: пользуются, что мы их не гоняем

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Американский самолет Boeing P-8A Poseidon
Американский самолет Boeing P-8A Poseidon.
Источник изображения: CC BY-SA 2.0 / aceebee / Boeing P-8A Poseidon

Американский военный самолет провел разведку неподалеку от российских баз в Сирии, свидетельствуют данные ресурса PlaneRadar. Военный эксперт Алексей Леонков в эфире радио Sputnik рассказал, что хотят там разведать американские военные.

Американский военный самолет провел разведку неподалеку от российской авиабазы Хмеймим и базы ВМФ в порту Тартус. Об этом свидетельствуют данные авиационного ресурса PlaneRadar.

Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168857 поднялся в небо с авиабазы НАТО Сигонелла на острове Сицилия. В 16:10 мск воздушное судно заметили в районе сирийской Латакии и побережья Ливана. Полет проходил на высоте 6,6 километра над землей со скоростью 732,7 километра в час. Boeing несколько раз облетел указанную территорию.

Иностранные военные самолеты регулярно замечают у границ России и российских военных объектов за рубежом. Специалисты, в частности, отмечают высокую активность американских разведчиков. Всего за минувший год подразделения радиотехнических войск российских ВКС обнаружили и сопроводили более 980 тысяч летательных аппаратов, а дежурные силы приводились в готовность номер один свыше четырех тысяч раз.

Минобороны призвало США отказаться от таких операций, однако Пентагон ответил отказом.

Коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков в эфире радио Sputnik прокомментировал сообщение о полетах американских самолетов-разведчиков близ базы Хмеймим и порта Тартус.

"Понятно, что они не залетают в воздушное пространство, которое контролируется нашими комплексами ПВО, размещенными в Сирии. Но все же они стараются пролететь как можно ближе, пользуясь тем, что в отличие от воздушного пространства, прилегающего к российской территории, там мы их не "гоняем". Им очень нужны данные о работе наших комплексов на территории Сирии. Тем более что Израиль пытается пролоббировать тему, что воздушное пространство Сирии должно быть для его ВВС открыто, чтобы он там боролся с так называемой "иранской экспансией". Пока это не получается, но американские самолеты все равно выполняют свою работу и ищут "лазейку", чтобы обхитрить наши комплексы ПВО", – сказал Алексей Леонков.

По его мнению, эти полеты продолжатся.

"Полеты будут, они будут частыми до тех пор, пока эта "лазейка" не будет найдена. Но я думаю, что вряд ли им это удастся. Потому что, зная, как работают наши комплексы, могу сказать, что им придется потратить огромное количество времени, и потратят они его зря. Что же, если не жалко керосина, пусть летают. А мы заодно будем изучать работу их самолетов-разведчиков, потому что это тоже очень ценная информация", – отметил Алексей Леонков.
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