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21.03.2019
ИноСМИ

Корреспондент (Украина): ВСУ показали полеты авиации над Азовским морем

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Су-27 ВВС Украины во время учений "Чистое небо — 2018"
Су-27 ВВС Украины во время учений "Чистое небо — 2018".
Источник изображения: © РИА Новости, Николай Лазаренко

Украина регулярно и безосновательно обвиняет Россию в милитаризации Азовского моря и Крыма. Между тем, украинские ВС регулярно проводят провокационные учения в регионе. Так, украинские истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25 провели тренировку над акваторией Азовского моря. Как отмечается, полеты прошли с полной боевой нагрузкой средствами авиационного поражения.


Звено истребителей МиГ-29 и пара штурмовиков Су-25 выполнили плановые полеты над акваторией Азовского моря, прикрывая с воздуха корабли Военно-Морских Сил Украины, которые вышли в поход. Соответствующее видео опубликовал в среду, 20 марта, пресс-центр операции Объединенных сил в "Фейсбуке".

Указано, что во время летной смены экипажи самолетов отработали целый ряд задач, среди которых, в частности, взлет парой, противоракетные маневры и т. п. Как отмечается, полеты прошли с полной боевой нагрузкой средствами авиационного поражения.

Известно, что, выполнив полетное задание, самолеты один за другим совершили посадку на одном из оперативных аэродромов в непосредственной близости к району проведения ООС на Донбассе.

Ранее в акватории Азовского моря состоялись тренировки сил армейской, штурмовой и истребительной авиации, которые предназначены для поддержки действий кораблей ВМС и Государственной пограничной службы Украины из состава Объединенных сил.

Также сообщалось, что у берегов Одессы прошли учения Украины и Турции. Учения при участии трех кораблей проходили "на фоне ежегодных морских учений флота Турции "Голубая родина".

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Страны
Россия
Турция
Украина
Продукция
МиГ-29
Су-25
Проекты
Военные учения
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