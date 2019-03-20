Военные перейдут на новые методики физической подготовки

Упор сделан на развитие двигательных навыков, рассказал замначальника управления физической подготовки и спорта ВС РФ Александр Украинец

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Новые методы физической подготовки военнослужащих разработаны в Минобороны РФ, упор сделан на развитие двигательных навыков, необходимых для той или иной воинской профессии. Об этом во вторник сообщил заместитель начальника управления физической подготовки и спорта ВС РФ Александр Украинец.

По его словам, до недавнего времени акцент был смещен в пользу общей физической подготовки - развитию быстроты, силы, выносливости и ловкости. "На данный момент мы внедряем одно из направлений наших научных разработок, которое предполагает развитие навыков, необходимых военнослужащему для выполнения той или иной задачи. Комплексы упражнений разрабатываются для каждой военной специальности", - сказал Украинец.

Он отметил, что военнослужащие и раньше занимались выработкой военно-прикладных навыков - преодоление различных полос препятствий, приемы рукопашного боя, плавание в обмундировании с оружием, которые свойственны почти всем воинским специальностям. "Теперь внедряются комплексы упражнений, разрабатываемые для каждой военной специальности", - подчеркнул замначальника.

Украинец рассказал, что сегодня все больше времени уделяется физической подготовке, повышается интенсивность и плотность занятий. Он отметил, что это достигается в том числе за счет доступности спортивных залов, тренажеров и мобильных спортивных комплексов, созданных для полевых условий.

Замначальника рассказал, что также развитию специальных физических навыков военнослужащих способствуют Армейские международные игры. В качестве примера он привел состязания горных подразделений "Эльбрусское кольцо", которое проходит летом, и "Саянский марш" - зимний конкурс горных подразделений, который впервые вошел в программу игр в этом году.

По словам Украинца, это позволило российским военным показать хороший результат в соревнованиях горных подразделений "Эдельвейс рейд - 2019" в Австрии, в которых приняли участие две мужские и одна женская команды российских военнослужащих. "В результате россиян смогли опередить только австрийцы и немцы. Россия завоевала третье и пятое место, оставив позади почти все страны НАТО, принимавшие участие в соревнованиях, и команду США, которая смогла подняться только на 15-ю строчку турнирной таблицы", - добавил замначальника управления.