Войти
20.03.2019
Военно-промышленный курьер

Пентагон запросил на разведку 23 миллиарда долларов

288
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

В Министерстве обороны США сообщили, сколько денег планируется выделить американским военным разведчикам в 2020 году. "Общая сумма, которая предусматривает в том числе, базовый бюджет, а также финансирование операций за рубежом, составляет 22,95 млрд. долларов", – отметили в Пентагоне.

Средства будут направлены "на поддержку стратегии национальной обороны". Другие детали и статьи расходов остаются засекреченными из соображений национальной безопасности. Предложения Белого дома о финансировании национальной безопасности и обороны в 2020 году обнародованы 11 марта. Президентская администрация намерена ассигновать на эти цели 750 млрд долларов ("Звездные войны Дональда Трампа"). Из них 718 миллиардов предназначаются Пентагону.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
2020-й год
Похожие новости
19.03.2019
Javelin и системы ПВО: США решили вооружить Украину
13.03.2019
"Против агрессии России": США увеличат военную помощь Киеву
19.12.2018
США приступают к созданию космического командования
05.06.2017
Самый дорогой Ford: ВМС США приняли на вооружение "авианосец будущего"
05.05.2017
Ядерная смерть врагам: «Сарматы» будут делать серийно
24.04.2017
Чем Тихоокеанский флот России может ответить ВМС США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.03 07:18
  • 2
"Арктический танк" получит вооружение от "Арматы"
  • 20.03 07:01
  • 1
80 стратегий туманного будущего
  • 20.03 06:17
  • 3
СМИ: ВМФ увеличит группировку атомных ракетоносцев класса "Борей"
  • 20.03 05:28
  • 1812
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.03 04:55
  • 1
Путин заявил, что считает Су-57 лучшим военным самолетом в мире
  • 20.03 02:33
  • 1
СМИ: к 2023 году в составе ВМФ РФ будет не менее 80 подлодок
  • 20.03 02:15
  • 1
Роскосмос намерен сотрудничать с Казахстаном и после отставки Назарбаева
  • 20.03 02:04
  • 1
Бомбардировщики Су-24 разбомбили командные пункты "противника" в Калининградской области
  • 20.03 01:42
  • 1
"Винтажная" пехота
  • 20.03 01:31
  • 15
Президент подписал законы о неуважении к обществу и власти и о фейках
  • 20.03 01:07
  • 7
Раскрыта точность удара Су-34
  • 20.03 00:45
  • 14
Дайте огня. Зачем Россия возвращается к калибру "трехлинеек"
  • 20.03 00:34
  • 1
Путин пообещал решить проблему с жильем для бывших крымских военнослужащих ВСУ
  • 20.03 00:01
  • 1
Россия разместила в Крыму "Искандеры" и дальние бомбардировщики - сенатор Бондарев
  • 19.03 23:31
  • 1
Саудовский министр отметил, что санкции против РФ приведут к проблемам для всего мира