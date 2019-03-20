Пентагон запросил на разведку 23 миллиарда долларов
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В Министерстве обороны США сообщили, сколько денег планируется выделить американским военным разведчикам в 2020 году. "Общая сумма, которая предусматривает в том числе, базовый бюджет, а также финансирование операций за рубежом, составляет 22,95 млрд. долларов", – отметили в Пентагоне.
Средства будут направлены "на поддержку стратегии национальной обороны". Другие детали и статьи расходов остаются засекреченными из соображений национальной безопасности. Предложения Белого дома о финансировании национальной безопасности и обороны в 2020 году обнародованы 11 марта. Президентская администрация намерена ассигновать на эти цели 750 млрд долларов ("Звездные войны Дональда Трампа"). Из них 718 миллиардов предназначаются Пентагону.
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