Военные в Сибири в ходе учений защитили командный пункт с помощью комплекса "Ртуть-БМ"

Всего в учениях участвуют более 400 военнослужащих

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Военнослужащие подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) мотострелкового соединения, дислоцированного в Кемеровской области, в ходе учений создали защитный купол над командным пунктом с помощью комплекса 1Л262 "Ртуть-БМ". Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа во вторник.

Ранее сообщалось, что современный комплекс РЭБ 1Л262 "Ртуть-БМ" впервые поступил на вооружение мотострелкового соединения 41-й Общевойсковой армии ЦВО, дислоцированного в Кемеровской области.

"По замыслу учений, условный противник для нанесения поражения командному пункту, применил радиоуправляемые ракеты и снаряды с радиовзрывателями. Для исключения нанесения поражения специалисты развернули новейший комплекс "Ртуть-БМ". Он способен создать купол над охраняемым участком местности, при попадании в который снаряды самоуничтожаются на безопасном расстоянии, либо деактивируются", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что учения завершатся в конце марта. "Всего к учениям привлечено более 400 военнослужащих, задействовано свыше 50 единиц специальной техники", - добавили в пресс-службе.

41-я общевойсковая армия ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тува. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.