Вывод из строя систем навигации на самолётах "противника" отработали в Каспийском море корабли ВМФ РФ

Москва. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Экипажи кораблей Каспийской флотилии провели учения по отражению воздушной атаки условного противника с использованием установок радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО), сообщает во вторник штаб Южного военного округа (ЮВО).

"Подразделения РЭБ отработали действия по выводу из строя навигационных систем авиации условного противника на подлёте к корабельной группе в море", - сказано в сообщении.

"Расчёты ПВО не допустили подлёта самолётов на рубеж открытия огня и провели электронные пуски ракет из корабельных зенитных ракетных комплексов по воздушным целям на значительной дальности от места нахождения сил Каспийской флотилии", - говорится в пресс-релизе.

Также с помощью установок РЭБ отработан способ выведения из строя радиоэлектронной техники надводного корабля, ведущего разведку в море.

В учениях были задействованы экипажи ракетного корабля "Дагестан", малого ракетного корабля "Великий Устюг" и ракетного катера "Ступинец", самолёты Су-24СМ.