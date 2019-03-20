Бразилия разрешила США запускать ракеты со своего космодрома

Ракеты и спутники США будут запускаться с бразильского космодрома Алкантара. Об этом сообщило "Федеральное агентство новостей" со ссылкой на президента Бразилии Жаира Болсонару.

"Бразилия и США подписали соглашение, разрешающее коммерческое использование центра "Алкантара" в штате Мараньян", — сообщил он.

Отмечается, что при этом территория космодрома останется в юрисдикции Бразилии.

6 марта компания "КосмоКурс", занимающаяся развитием в России космического туризма, заключила соглашение с Нижегородской областью о взаимодействии в рамках проекта первого в России частного космодрома.