Модернизация РЛС "Дарьял" проходит без снятия станции с боевого дежурства - разработчик

Москва. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Построенная 35 лет назад в городе Печора самая мощная в мире радиолокационная станция (РЛС) "Дарьял" проходит модернизацию без снятия с боевого дежурства и в дальнейшем сможет работать вечно, сообщил ее разработчик, советник председателя совета директоров Радиотехнического института им. А.Л.Минца, Герой Социалистического Труда Виктор Иванцов.

"Мы заменили на приемной позиции системы управления, отображения, вычислительный комплекс. Сейчас заменяется аппаратура. Мы переходим на цифровые технологии, за счет чего удается резко сократить объем оборудования. При этом модернизация "Дарьяла" проходит без снятия станции с боевого дежурства. И прямо сейчас она сканирует воздушное пространство. До конца этого года работы по обновлению станции будут завершены", - сказал В.Иванцов в интервью, опубликованном во вторник в газете "Известия".

При этом он отметил, что РЛС "Дарьял" способна обнаруживать гиперзвуковые аппараты и следить за ними на всей длительности полета, но, по его словам, "единственная проблема, которая еще нуждается в решении, - это низколетящие цели".

"В связи с тем, что мы поставили более мощное оборудование, повысится точность распознавания целей. Система может определить класс ракеты и отслеживать все этапы ее полета. В режиме реального времени фиксируем отделение первой ступени, второй ступени", - уточнил конструктор.

Отвечая на вопрос издания о том, сколько прослужит РЛС "Дарьял" после модернизации, В.Иванцов сообщил, что она может работать вечно.

"(Станция прослужит - ИФ) столько, сколько надо. Сейчас в станции стоят ламповые передатчики. Когда мы заменим их на транзисторные, это в разы снизит энергопотребление. Кроме того, мы поставим передающую позицию станции "Воронеж-М" и уменьшим мощность при сохранении эффективности. После этого станция будет вечной", - заявил В.Иванцов.