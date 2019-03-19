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19.03.2019
Известия.ru

ВГТРК назвала возможные цели ракеты "Циркон" в США в случае угрозы для РФ

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев

Государственный телеканал "Россия-1", который является частью ВГТРК, назвал в программе "Вести недели" военные центры принятия решений в США, которые могут стать целями для ракет "Циркон" в случае угрозы применения Вашингтоном ракет по РФ. Об этом 24 февраля сообщает "РИА Новости".

Среди целей названы: здание Пентагона в Вашингтоне, правительственный пункт управления Кэпмп-Дэвид, пункт управления президента США и командный центр комитета начальников штабов Форт-Ритчи, а также пункт управления стратегическими наступательными силами Мак-Клеллан и пункт управления ядерными силами Джим-Крик.

В эфире "Вести недели" также подчеркнули, что Россия имеет возможность беспрепятственно размещать в океанах подлодки с пусковыми установками ракет "Циркон".

21 февраля контр-адмирал в отставке, кандидат технических наук Всеволод Хмыров рассказал о неуязвимости гиперзвуковой корабельной ракеты "Циркон". Эксперт отметил, что если оснастить "Цирконами" по два-три российских корабля в Западной Атлантике и Восточной части Тихого океана, то они смогут "гарантированно поразить" командные центры в США.

Путин, выступая 20 февраля с ежегодным посланием Федеральному собранию, заявил, что Вашингтону стоит посчитать скорость и дальность новых видов российского оружия и только после этого принимать решения, которые могут создавать дополнительные угрозы для РФ.

Во время этого же выступления лидер рассказал о разработке новой отечественной гиперзвуковой ракеты "Циркон", способной развивать скорость полета до 9 махов и преодолевать в воздухе расстояние более 1 тыс. км.

20 февраля замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что отношения России и США не находятся в предвоенном состоянии, хотя тревожные моменты есть.

В середине октября Владимир Путин заявил, что антироссийская риторика и попытки оказать давление на РФ являются результатом внутриполитической борьбы, в том числе в США и Великобритании.

По мнению российского лидера, для того чтобы ситуация в отношениях с рядом стран изменилась, необходимо дождаться урегулирования внутренних кризисов в Соединенных Штатах и Соединенном Королевстве. Путин отметил, что Москва готова к налаживанию диалога в любой момент.

 

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