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19.03.2019
WarSpot

"Адмиралов" ждёт модернизация

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Российские фрегаты планируют "прокачать" до уровня эсминцев. Вчера, 17 марта, информационное агентство ТАСС сообщило о том, что Северное проектно-конструкторское бюро (ПКБ) приступило к разработке конструкторской документации на модернизированные фрегаты проекта 22350М.

Первый фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Советского Союза Горшков" заложили в 2006 году и в прошлом году приняли на вооружение, а второй — "Адмирал флота Касатонов" — проходит заводские испытания. Водоизмещение этих кораблей составляет 4 500 т. Каждый фрегат может нести до 16 крылатых ракет "Калибр". Эти корабли являются самыми крупными, полностью построенными в России.

Фрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350.

Источник изображения: nordsy.spb.ru

Теперь же для российского флота разрабатывают новые фрегаты, которые будут существенно больше предшественников и смогут нести втрое больше крылатых ракет. Кроме того, будет расширен арсенал вооружений, в частности, новые корабли смогут нести гиперзвуковые ракеты "Циркон".

"Северное ПКБ завершило эскизное проектирование фрегатов проекта 22350М и сейчас в соответствии с тактико-техническим заданием заказчика ведёт разработку рабочей конструкторской документации на эти корабли. Водоизмещение фрегатов обновлённого проекта планируется увеличить до 7000 т, а максимальный боекомплект крылатых ракет "Калибр" на их борту — до 48 единиц", — рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

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Страны
Россия
Продукция
Циркон-С 3М22
Компании
СПКБ
Проекты
22350
ГЗЛА
Калибр КР
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