Российские танкисты сядут в "тридцатьчетвёрки"

Российские солдаты хотят служить на советских Т-34. Вчера, 17 марта, пресс-служба Минобороны РФ сообщила о том, что конкурс военнослужащих за право войти в состав экипажей легендарных танков Т-34 превысил 13 человек на место.

20 января тридцать машин, переданных лаосской армией, прибыли в подмосковный Наро-Фоминск. На церемонии встречи машин замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков сообщил о том, что танки поступят в распоряжение Кантемировской дивизии. Теперь же для "тридцатьчетвёрок" комплектуются экипажи.

Прибытие эшелона с танками Т-34-85 к месту дислокации 4-й гвардейской Кантемировской танковой дивизии (Наро-Фоминск). Источник изображения: function.mil.ru

"В конкурсе могут участвовать военнослужащие как по призыву, так и по контракту, проходящие службу на должностях в танковых подразделениях на танках Т-72Б-3, Т-80У и Т-90С. Отбор включает теоретические и практические этапы. Солдатам и сержантам необходимо ответить на вопросы об истории создания танка Т-34, его устройстве и конструкции, а также сдать не ниже чем на "отлично" прохождение трассы на штатном танке на танкодроме с препятствиями. Дополнительное задание для офицеров — зачёт по профессионально-должностной подготовке", — рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

Также в военном ведомстве добавляют, что конкурс среди военнослужащих за право войти в состав экипажей танков Т-34 уже превысил 13 человек на место. Заявки подали солдаты, сержанты и офицеры, проходящие службу в Москве, а также Московской и Нижегородской областях.