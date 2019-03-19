Специалисты топографической службы ЗВО получили партию автомобилей штабных топографических на базе КАМАЗ
ЦАМТО, 18 марта. На вооружение топографической службы Западного военного округа поступила партия автомобилей штабных топографических (АШТ) на базе КАМАЗ.
Новые АШТ предназначены для перевозки, хранения и выдачи штабам топографических карт и каталогов координат геодезических пунктов как в бумажном, так и в электронном виде в полевых условиях.
Особенностью новых мобильных складов является возможность длительного хранения карт на бумажных носителях в условиях умеренно-холодного климата в диапазоне рабочих температур от +50 до -50 град. С и относительной влажности до 98%.
Развертываются мобильные склады в течении 10 мин., а их габаритно-весовые характеристики позволяют перевозить АШТ любым видом морского, авиационного и железнодорожного транспорта и использовать в какой угодно точке планеты.
Всего в этом году в соединения и воинские части ЗВО округа поступит более 1200 образцов вооружения и военной техники, сообщает пресс-служба округа.
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