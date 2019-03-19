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19.03.2019
ЦАМТО

Специалисты топографической службы ЗВО получили партию автомобилей штабных топографических на базе КАМАЗ

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Волынец
Подвижная цифровая топографическая система ПЦТС "Волынец".
Источник изображения: http://www.yuga.ru/

ЦАМТО, 18 марта. На вооружение топографической службы Западного военного округа поступила партия автомобилей штабных топографических (АШТ) на базе КАМАЗ.

Новые АШТ предназначены для перевозки, хранения и выдачи штабам топографических карт и каталогов координат геодезических пунктов как в бумажном, так и в электронном виде в полевых условиях.

Особенностью новых мобильных складов является возможность длительного хранения карт на бумажных носителях в условиях умеренно-холодного климата в диапазоне рабочих температур от +50 до -50 град. С и относительной влажности до 98%.

Развертываются мобильные склады в течении 10 мин., а их габаритно-весовые характеристики позволяют перевозить АШТ любым видом морского, авиационного и железнодорожного транспорта и использовать в какой угодно точке планеты.

Всего в этом году в соединения и воинские части ЗВО округа поступит более 1200 образцов вооружения и военной техники, сообщает пресс-служба округа.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Компании
КАМАЗ
Минoбороны РФ
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