В Китае заявили о преимуществе истребителей J-20 над Су-57 и F-35

Китайские самолёты пятого поколения J-20 продолжат патрулирование над островами, территориальная принадлежность которых оспаривается другими странами. Речь идёт о патрулировании в районе архипелага Спратли и островов Дяоюйдао (Сенкаку).

Источник изображения: sina.com.cn

Несколькими днями ранее сразу четыре китайских истребителя J-20 осуществили патрулирование над юго-восточными водами Китая.

При этом китайские эксперты отмечают, что в ходе эксплуатации первых серийных самолётов пятого поколения производства КНР выявляются те недостатки, которые будут устраняться уже в последующих их версиях. В китайских СМИ отмечается, что уже сейчас J-20 "по основным параметрам превосходят американские F-22 и F-35, а также готовящиеся к поставке на вооружение ВКС РФ Су-57".

Из материала в китайской прессе, конкретизирующем, в чём китайцы видят преимущество своего самолёта пятого поколения перед американскими и российскими самолётами:

J-20 уже сегодня уникален своей концепцией по аэродинамической компоновке. Она существенно отличается от американских F-22 и F-35, как и от российского Су-57. У американских самолётов отличная технология малозаметности, но есть проблемы с маневренностью, а потому они не подходят для ближнего боя. У Су-57 всё наоборот – прекрасная аэродинамика, но отсутствуют реализованные стелс-технологии.

Далее китайские эксперты нахваливают J-20, отмечая, что он вобрал в себя отличные параметры как аэродинамического характера, так и малозаметности. Отмечается, что J-20 получил один из вариантов универсальной ракеты PL-21 – класс "воздух-воздух". В издании SINA отмечено, что эта ракета китайского производства существенно превосходит Р-73 и AIM-120 AMRAAM.

Из материала:

Благодаря этим ракетам мощь J-20 существенным образом выросла.

Главным недостатком J-20 в Китае называют проблемы с двигателем. Пока эти самолёты комплектуются двигателями российского производства. Планируется в течение нескольких лет переоснастить J-20 на силовые установки производства китайских компаний.

В материале отмечается: потенциал китайских производителей таков, что уже с 2020 года с заводов в войска могут поставляться до 150 таких истребителей ежегодно.