Замминистра обороны Тимур Иванов проинспектировал строительство объектов для Каспийской флотилии в новом районе базирования

ЦАМТО, 18 марта. Замминистра обороны РФ Тимур Иванов 15 марта проверил ход строительства в пункте базирования Каспийской флотилии в Дагестане, где в настоящее время возводятся пирсы, причалы, пункты обслуживания, жилье для военнослужащих и объекты социальной инфраструктуры.

Помимо этого, ведется строительство комплекса защитных гидротехнических сооружений – северного и южного оградительных молов с причалами.

Специалистам также предстоит провести дноуглубительные работы во вновь образованной акватории, возвести причальные стенки, выполнить монтаж комплекса инженерных сетей и сооружений в границах создаваемой военной гавани.

В ходе рабочей поездки Тимур Иванов встретился с председателем правительства Дагестана Артемом Здуновым, с которым обсудил вопросы развития военной и социальной инфраструктуры в регионе.

По решению министра обороны генерала армии Сергея Шойгу меняется район базирования Каспийской флотилии – корабли и суда переведут из Астрахани в Дагестан, в Махачкалу и Каспийск. Более 20 из них уже находятся в Махачкале с декабря прошлого года, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.