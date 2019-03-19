Войти
19.03.2019
Интерфакс-АВН

Председатель объединенного комитета начальников штабов США опроверг сообщение о намерении оставить 1 тыс. американских военных в Сирии

66
0
0
Джозеф Данфорд
Генерал корпуса морской пехоты США Джозеф Данфорд.
Источник изображения: www.belvpo.com

Вашингтон. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Генерал Джозеф Данфорд, председатель объединенного комитета начальников штабов США, опровергает сообщение The Wall Street Journal о том, что ВС США планируют оставить до 1 тыс. американских военных в Сирии.

"В плане, объявленном в феврале, не было никаких изменений, и мы продолжаем выполнять распоряжение президента о сокращении сил США...", - говорится в заявлении Д.Данфорда, распространенном пресс-службой Пентагона.

Уточняется, что сообщение The Wall Street Journal "фактически неверно".

"Мы продолжаем проводить детальное военное планирование с турецким Генеральным штабом для решения проблем безопасности Турции вдоль турецко-сирийской границы. Планирование на сегодняшний день было продуктивным, и у нас есть первоначальная концепция, которая будет уточнена в ближайшие дни", - отмечается в заявлении.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц сообщил, что руководство ВС США разрабатывает планы по сохранению присутствия почти 1 тыс. американских военных в Сирии.

Согласно данным источников газеты, такое решение связано с тем, что США "планируют продолжить работу с курдскими силами, несмотря на угрозы Турции пересечь границу и напасть на курдов".

При этом отмечается, что точное число американских военнослужащих в Сирии может измениться, если президент США "решит, что оставлять так много американцев в Сирии слишком рискованно".

В декабре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что США разгромили силы группировки ИГ ("Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России) в Сирии. Позднее Д.Трамп отдал приказ о поэтапном выводе американских войск из Сирии.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Турция
Персоны
Трамп Дональд
Похожие новости
16.01.2019
"Это взорвет весь Ближний Восток": кто толкает Трампа на войну с Ираном
09.01.2019
Турция просит разрешения России на использование сирийского воздушного пространства
01.10.2018
С начала операции ВКС в Сирии прошло три года
22.11.2017
Путин на встрече с Асадом: Военная операция в Сирии завершается
11.05.2017
Министр обороны Армении: Нагорный Карабах - это пусть и непризнанная, но страна, а не конфликт
30.10.2015
Cтратегический поворот на Ближнем Востоке ("Le Monde diplomatique", Франция)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.03 00:12
  • 12
Видеоролик опроверг главный миф об автомате АН-94 "Абакан"
  • 19.03 00:03
  • 6
Рогозин сообщил о новом имени для корабля "Федерация", но не стал озвучивать его
  • 18.03 23:32
  • 2
В России на основе Т-90МС разработают танк-робот
  • 18.03 22:40
  • 17
Конец света по цене беспилотника
  • 18.03 22:35
  • 1
Американские "стратеги" B-52 получат новую крылатую ядерную ракету
  • 18.03 22:12
  • 11
ГТД в 1500 л.с. и 30-мм пушка сделали бы "Армату" еще более смертоносной
  • 18.03 21:36
  • 29
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 18.03 20:59
  • 2
В российской армии вновь появятся политработники
  • 18.03 20:44
  • 21
ЗРК "Полимент-Редут" получит дальнобойную сверхзвуковую ракету
  • 18.03 20:37
  • 1804
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.03 19:36
  • 22
Не прощай их, Юра
  • 18.03 18:48
  • 23
20 ракетных полков перевооружены на С-400 за шесть лет - Шойгу
  • 18.03 18:22
  • 3
Что в рюкзаке испанского бойца?
  • 18.03 17:28
  • 9
Военные учебные центры создадут в 93 вузах России
  • 18.03 16:08
  • 5
Даманский: полвека спустя