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15.03.2019
Военное обозрение

Базу системы ПРО США в Польше введут в эксплуатацию к концу 2020 года

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Строительство базы американской системы противоракетной обороны (ПРО) в Польше должно быть окончено к концу 2020 года. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович на пресс-конференции в Варшаве.

Источник изображения: https://ru.depositphotos.com/

Министр пояснил, что строящаяся в Редзиково, в 150 км от Гданьска база американской системы ПРО в Европе должна быть введена в эксплуатацию к концу 2020 года. Станция будет включать в себя компоненты системы радиолокационного отслеживания ракет, а также противоракетное вооружение, добавил он.

Есть шанс, что до конца следующего года эта база будет закончена и будет готова к действиям

- заявил Чапутович.

Ранее сообщалось, что ввод в строй батарей противоракет SM-3 в Польше перенесен с 2018-го на 2020 год по причине неудовлетворительных темпов строительства, связанных с "нехваткой ресурсов и рабочих рук". Строительство осуществляет польский подрядчик.

Соглашение между Польшей и США о размещении на территории страны системы американской ПРО было подписано в 2008 году и вступило в силу в 2011. Изначально планировалось оснастить базу ракетами большой дальности, управляемыми радаром в Чехии. Потом планы были пересмотрены, и Польша получит только ракеты средней дальности SM-3.

Первый объект американской системы ПРО в Восточной Европе заработал на бывшей военно-воздушной базе Девеселу на юге Румынии. Позднее аналогичный объект был заложен на территории Польши в Редзиково.

Президент РФ Владимир Путин предупредил, что Россия будет вынуждена реагировать на введение в строй системы ПРО США в Европе. Поскольку в установках ПРО могут быть размещены ударные комплексы, Россия предпримет ответные действия для их нейтрализации.

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Страны
Польша
Россия
Румыния
США
Чехия
Продукция
sm-3
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
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