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15.03.2019
ЦАМТО

Страны СНГ будут развивать сотрудничество в сфере применения БПЛА

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Беспилотные комплексы "Орлан-10"
Беспилотные комплексы "Орлан-10".
Источник изображения: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

ЦАМТО. 14 марта. Страны СНГ будут сотрудничать в сфере применения беспилотный авиации и противодействия беспилотникам.

Об этом заявил, закрывая заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил государств-участников СНГ, начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"Участники заседания поддержали развитие сотрудничества в области применения беспилотной авиации и противодействия беспилотным летательным аппаратам", – сказал он.

По словам В.Герасимова, в ходе заседания также были рассмотрены вопросы подготовки военных кадров, топографического обеспечения вооруженных сил государств Содружества и дальнейшего развития взаимодействия в сфере обороны и безопасности.

"Заседание Комитета начальников штабов подтвердило, что военное сотрудничество в формате СНГ имеет хорошие перспективы и динамику развития", – отметил В.Герасимов.

В работе Комитета начальников штабов приняли участие делегации генеральных штабов вооруженных сил Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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