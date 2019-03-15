"Москитный флот": украинский адмирал о катерах Киева

Украинский адмирал признал бесполезность "москитного флота"

"Москитный флот" Украины, состоящий из артиллерийских катеров, абсолютно бесполезен, заявил бывший главком ВМСУ вице-адмирал Сергей Гайдук. По его словам, этот флот не способен защититься от ракетных ударов с воздуха и властям в Киеве "нужно быть реалистами". Он указал также, что с момента присоединения Крыма к России Черноморский флот "наполнили кораблями, подлодками и авиацией с крылатыми ракетами".

Украинским властям нужно быть реалистами - "москитный флот" из артиллерийских катеров совершенно бесполезен. Такое мнение выразил экс-главнокомандующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Сергей Гайдук, сообщает ФАН.

"Москитный флот обладает практически нулевой эффективностью и не может противостоять ракетным ударам с воздуха", - отметил он.

Он подчеркнул, что украинские ВМС не располагают современными противокорабельными ракетами. В то же время, по словам Гайдука, Черноморский флот России зря времени не терял - с 2014 года его "наполнили подводными лодками, надводными кораблями, авиацией, способной нести крылатые ракеты".

Заявление вице-адмирала прозвучало на фоне намерения Киева усилить свои ВМС американскими фрегатами типа Oliver Hazard Perry. Экс-глава разведки Черноморского флота адмирал Владимир Соловьев отметил, что подарки Вашингтона на Украине воспринимаются как пополнение ВМСУ, но в действительности это не так. По его словам, это "очередная головная боль", и спустя несколько месяцев подаренные США суда "спишут и разрежут на металл".

В конце ноября 2018 года вице-адмирал Гайдук заявил, что "политика Украины в сфере судостроения буксует, с приходом к власти нового руководства в стране так и не смогли создать полноценный флот".

"Пятый год войны заканчивается лишь бумажными корабликами, бумажными подводными лодками, бумажным ракетным оружием. Все, что мы смогли за этот период сделать - построить шесть малых бронированных артиллерийских катеров, два из которых уже находятся в плену", - подчеркнул украинский моряк.

В августе прошлого года Командование ВМС Украины заявило о невозможности достигнуть паритета с Россией на Черном и Азовском морях. Однако, по мнению руководителей украинских ВМС, достижение равенства с Россией им и не потребуется, достаточно будет "небольшого, но эффективного" флота по типу Норвегии, Швеции или Израиля.

"Мы строим сбалансированные военно-морские силы, которые будут способны решать все задачи, поставленные нашим государством. На первом этапе это прибрежный флот, на втором - москитный, на третьем - сбалансированный", - говорится в сообщении.

Согласно опубликованной стратегии развития ВМС Украины, решить проблемы украинского военного флота планируется к 2035 году.

Осенью 2017 года командование Военно-морских сил Украины разработало новую тактику для морских сражений с Черноморским флотом России, заявил командир одного из бронекатеров ВМСУ Роман Мокряк. Большие линкоры и крейсера Черноморского флота РФ не смогут противостоять сразу нескольким целям, сообщил украинский военный.

"Когда "волчья стая" будет атаковать, российский корабль будет не в состоянии одновременно держать на мушке шесть, пять или даже четыре цели. А это означает, что по крайней мере один из этих бронированных "волчат" достанет противника. Так что теперь увидим, кто кого", - пригрозил Мокряк. Отметим, что сейчас Роман Мокряк находится в заключении в СИЗО Москвы в числе других украинских моряков, арестованных за незаконное пересечение госграницы РФ в Керченском проливе.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик уверен, что план Украины победить Черноморский флот России при помощи тактики "волчьей стаи" обречен на провал, отмечает НСН. По словам парламентария, если внезапно украинским катерам удастся нанести какой-либо урон российским кораблям, их сейчас же "накроет" авиация.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди заявила, что "украинская военная мысль опять превзошла себя", а тактика "волчьей стаи" относится не к катерам, а к подводным лодкам, и была разработана адмиралом Третьего Рейха Карлом Дёницем для охоты за конвоями союзников - США и Великобритании, шедших с военной помощью в Советский Союз и другие заморские территории.

Иван Апулеев