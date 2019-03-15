The National Interest (США): как ВВС США намерены бороться с российскими истребителями-невидимками Су-57 и со смертоносными ЗРК С-400

ВВС США ускоряют работу по созданию системы наблюдения и разведки, которая предназначена для сбора, анализа и передачи информации о нападении противника в исключительно рискованной боевой обстановке, в том числе, когда враг применяет истребители-невидимки, современные средства ПВО и боевые беспилотники. «Нэшнл Интерест» рассказывает об этой новой американской системе управления войсками. Напомним, что ранее Пентагон в проекте бюджета озвучил свою нацеленность на противодействие России и Китаю.

ВВС ускоряют работу по созданию новой сетевой системы наблюдения и разведки, которая предназначена для сбора, анализа и передачи важной информации о нападении противника в исключительно рискованной боевой обстановке, в том числе, когда враг применяет истребители-невидимки, современные средства ПВО и боевые беспилотники.

Новый комплекс воздушной разведки называется Перспективная система боевого управления и наблюдения (Advanced Battle Management and Surveillance, ABMS). Это самая современная техническая система, призванная заменить находящуюся на вооружении Объединенную радиолокационную систему разведки и обеспечения поражения целей (JSTARS).

"Мы не хотим воспроизводить JSTARS, но намерены создать такую же систему, которая защищает солдат и морских пехотинцев на марше. Мы хотим скопировать эту технику, сделав ее при этом малоуязвимой и безотказной", - заявил недавно на симпозиуме Ассоциации ВВС заместитель министра военно-воздушных сил по закупкам, вооружению и материально-техническому обеспечению Уильям Роупер (William Roper).

План заключается в том, чтобы разработать сеть взаимосвязанных узлов разведки и наблюдения, включающую беспилотники, самолеты, спутники и прочие средства обнаружения перемещений противника на земле, которые будут передавать данные о целях на ближайший летательный аппарат, помогая обеспечивать свои войска быстро меняющейся информацией о поле боя. Впервые этот план был заложен в бюджет ВВС на 2019 год.

Эта система воздушной разведки, наблюдения и управления принадлежит к новому поколению и предназначена для объединения воздушных и наземных средств, а также дронов и спутников в единую безотказную сеть. Об этом сообщили официальные представители ВВС.

"Объединив все средства в единую сеть, мы хотим сделать так, чтобы она работала как единая система", - сказал Роупер.

Перспективная система боевого управления и наблюдения ABMS должна заработать в полную силу в 2040-х годах. Сейчас, по словам Роупера, ведется активная работа по созданию программного обеспечения, осуществляются технические разработки и изготавливаются первые опытные образцы. При этом работа идет с опережением графика.

Новый план покажет, сохранит ли свою функциональную пригодность крупная и не очень малозаметная пилотируемая платформа JSTARS в современных условиях боевого применения, когда возникают новые и высокотехнологичные угрозы.

ABMS вберет в себя самые современные технологии разведки, наблюдения и рекогносцировки, которые будут взяты с уже имеющихся и создаваемых систем. Это позволит сделать очень большой шаг вперед и органично связать в единое целое спутники, беспилотные летательные аппараты, наземные приборы обнаружения и пилотируемые самолеты-разведчики, которые будут действовать в режиме реального времени в условиях быстро меняющейся обстановки на рассредоточенном поле боя. Командование ВВС говорит, что ABMS - это в большей степени система, нежели платформо-ориентированная аппаратура. Такой технический принцип имеет огромное значение для прогнозируемых сценариев будущих угроз, предусматривающих электронные атаки, кибервзломы, постановку помех системе GPS и соответствующие средства для решения этих задач, которые будут бурно развиваться и получат широкое применение. Сеть взаимосвязанных узлов позволит вести наблюдение и разведку даже в том случае, если один из них будет выведен из строя или уничтожен в ходе войны.

В перспективе современный комплекс ABMS с его системой датчиков и аппаратуры наблюдения и разведки можно будет установить на самых разных летательных аппаратах, как существующих, так и перспективных.

Наряду с долговременной работой по созданию ABMS в военно-воздушных силах идет поиск промежуточных, или временных решений на ближайшие годы, чтобы удовлетворить потребности войск на период разработки перспективной системы боевого управления и наблюдения.

План ВВС ориентирован на перспективные угрозы

Объединенная радиолокационная система разведки и обеспечения поражения целей JSTARS работает наиболее эффективно в боевой обстановке с низким уровнем угроз, скажем, в Афганистане, где США имеют абсолютное превосходство в воздухе. Но ее размеры, конфигурация и эффективная поверхность рассеяния радиолокационных волн таковы, что JSTARS уязвима для современных средств ПВО противника. Конечно, самолеты не станут летать без защиты в условиях боевых действий, когда действует вражеская истребительная авиация и ПВО. Но вопрос заключается в том, какие средства, новые системы и дополнительные технологии можно применить, чтобы расширить круг решаемых этим комплексом задач в более сложных условиях.

С любой точки зрения, способность действовать в условиях радиоэлектронной борьбы, создающей высокий уровень угроз, является важнейшим фактором, требующим соответствующего оснащения крупных платформ с приборами обнаружения в боевых условиях будущего. Если авиации придется действовать в рамках сценариев войны с высоким уровнем угроз, большую роль в такой войне будут играть самолеты с защитой от средств радиоэлектронного подавления или с системами, снижающими их радиоэлектронную заметность.

Уже сейчас появляются новые средства, позволяющие выполнять эти задачи более эффективно в условиях противодействия сильного и современного противника. К ним, среди прочего, относится новая аппаратура РЭБ и сенсорная техника, и благодаря им небольшие, но хорошо защищенные платформы обретают возможность вести разведку и наблюдение на больших площадях и дальности, сохраняя при этом низкую радиоэлектронную заметность. Увеличение скоростей компьютерной обработки данных, снижающее заметность аппаратуры, а также лучше защищенные сети и каналы передачи данных позволят таким новым платформам небольшого размера в режиме реального времени собирать, сортировать, анализировать и передавать важную информацию об обстановке и ходе боя.

Смогут ли новые разведывательные беспилотники, о которых сложилось такое мнение, что они способны осуществлять наблюдение лишь за небольшими участками местности внизу, вести разведку на больших территориях, где идут боевые действия? Возможно, малозаметные средства, все чаще оснащаемые современной аппаратурой обнаружения, смогут выполнять некоторые задачи по управлению войсками на больших площадях. Сейчас эти задачи выполняет JSTARS. Не исключено, что новая платформа JSTARS сможет взаимодействовать с другими системами, сетями и авиационными средствами поражения, помогая им выполнять поставленные задачи в условиях высокого риска. На самом деле, разработка ABMS как раз и направлена на то, чтобы обеспечить такое комплексное взаимодействие различных и очень многообразных средств.

Действующая система JSTARS размещается на борту четырехмоторного самолета Боинг 707. Из 16 находящихся в составе ВВС комплексов JSTARS в рабочем состоянии находятся 11. По словам разработчиков из ВВС, это единственная платформа, обладающая техническими возможностями одновременно осуществлять управление войсками, и вести разведку и наблюдение.

Экипаж самолета управления и целеуказания JSTARS может включать 20 и более человек. В его состав входят штурман, оператор боевых систем, офицеры-разведчики, техники, пилоты и офицеры боевого управления. Но техника развивается, и теперь меньший экипаж сможет выполнять более широкий круг задач, имея меньше оборудования, что снизит демаскирующие признаки системы.

Задачи JSTARS

С начала 1990-х годов, когда самолеты JSTARS выполняли боевые задачи в ходе войны в Персидском заливе, этот комплекс стал незаменимым средством при проведении различных операций, поскольку он позволяет вести наблюдение на больших площадях с разными географическими условиями, добывая ценные и достоверные разведданные, а также информацию о действиях противника.

Изначально эти самолеты были приняты на вооружение в годы холодной войны для наблюдения за перемещениями советских танковых войск в Европе. Но со временем данная система доказала свою эффективность и в других ключевых районах, поскольку эти самолеты использовались в полетах вдоль границы Северной Кореи, в Ираке и Афганистане. Данная платформа также весьма успешно выполняет задачи на тихоокеанском театре и в зонах ответственности Южного и Центрального командования.

JSTARS помогает удовлетворять быстро растущий спрос на ведение разведки и наблюдения в морских районах, а также на управление войскам благодаря модернизации РЛС, которая теперь действует в расширенном режиме как на суше, так и на море.

JSTARS способна создавать и передавать цифровые карты с графическими изображениями, информацию о целях, и что самое важное - обнаруживать действия противника. Полученную информацию можно передавать по различным каналам связи на наземные пункты управления, а во многих случаях эта система связана или интегрирована с находящимися поблизости беспилотниками.

Самолет-разведчик E-8C может выявлять зоны особого интереса для беспилотников, которые затем при помощи своей аппаратуры более точно проводят разведку находящейся внизу местности. Система JSTARS может обнаруживать вражеские автоколонны, перемещения войск, районы их сосредоточения, а также засекать цели, требующие дальнейшего изучения.

JSTARS является важным воздушным элементом системы управления полетами на театре военных действий, передавая данные о движущихся наземных целях для осуществления дальнейшей разведки и наблюдения.

В этом плане важной составляющей аппаратуры JSTARS является индикатор наземных движущихся целей GMTI, с помощью которого можно обнаруживать передвижения войск на земле.

В системе JSTARS используется РЛС с синтезированной апертурой, которая излучает звуковой импульс и анализирует отраженный сигнал, составляя картину происходящих внизу действий. Электронный сигнал имеет скорость света, значение которой постоянно и известно, и поэтому затем при помощи соответствующих алгоритмов можно произвести расчеты и определить расстояние до объекта или цели, а также их размеры, форму и характер движения.

Самолеты JSTARS, которые активно используются при ведении военных действий в Афганистане, с 11 сентября налетали 130 тысяч часов, выполняя боевые задачи.

Крис Осборн (Kris Osborn)

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