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15.03.2019
Интерфакс-АВН

Глава Роскосмоса и замглавы NASA говорили о будущих проектах и работе на МКС

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Заместитель администратора NASA по пилотируемой программе Билл Герстенмайер
Заместитель администратора NASA по пилотируемой программе Билл Герстенмайер.
Источник изображения: © EPA/MATTHEW CAVANAUGH

Байконур. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и заместитель администратора NASA Билл Герстенмайер обсудили на Байконуре сотрудничество России и США по проекту Международной космической станции и будущее сотрудничество, сообщили "Интерфаксу" в Роскосмосе.

"Да, встреча состоялась. Обсуждали насущные вопросы по МКС и дальнейшие перспективы сотрудничества", - сказали в пресс-службе госкорпорации.

Ранее предполагалось, что 14 марта на Байконуре может состояться встреча Д.Рогозина с главой NASA Джимом Брайденстайном. Устное приглашение было сделано американской стороне в ходе телеконференции, однако он не приехал на космодром по не известным российской стороне причинам.

"Вопрос, почему глава NASA Джеймс Брайденстайн не приедет на пилотируемый пуск - это, скорее, вопрос к самому господину Брайденстайну. Я думаю, что это связано с его рабочим графиком. Касательно Герстенмайера, заместителя администратора NASA, - по последним данным, он прибудет на Байконур", - заявил пресс-секретарь Роскосмоса В.Устименко журналистам 6 марта.

Очередная пилотируемая экспедиция на Международную космическую станцию стартует в четверг.

В составе экипажа россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг, не долетевшие на "Союзе МС-10" до МКС в октябре из-за аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ", а также американка Кристина Кук.

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Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
МКС
Союз РН
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