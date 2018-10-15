Приведет ли авария "Союза" к смерти МКС

В России и США не исключили перевод Международной космической станции (МКС) в беспилотный режим с последующей возможной консервацией. Все зависит от сроков расследования аварии российской ракеты "Союз", которая должна была доставить на станцию новых членов экипажа. Каковы шансы на то, что МКС, которая находится на орбите уже двадцать лет, раньше запланированного затопят в океане?

В американском Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) допускают перевод Международной космической станции (МКС) в автономный полет без экипажа. Как пояснил глава миссии МКС в НАСА Кенни Тодда, находящиеся на орбите астронавты могут остаться на борту станции лишь до января 2019 года вместо планировавшегося возвращения в декабре 2018 года. Но если после аварии "Союза" Россия не сможет подготовить новую ракету для доставки членов экипажа, то МКС можно будет управлять с Земли.

В то же время Тодда подчеркнул, что к моменту начала в 2019 году двух американских программ по доставке астронавтов на Международную космическую станцию на борту МКС в целях безопасности уже должен находиться экипаж.

Американский журнал NewScientist и вовсе написал, что "авария "Союза" может убить МКС и отбросить космические полеты назад на десятилетия". А журналист Максим Кононенко увидел в этом происшествии закат российской космонавтики. "12 апреля 1961 года началась русская космонавтика. 12 октября 2018 года русская космонавтика закончилась", – написал Кононенко в Twitter.

Напомним, в четверг во время старта "Союза-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" с двумя членами экипажа на борту с космодрома Байконур произошла авария носителя. Согласно официальной версии, космонавты Алексей Овчинин (РФ) и Ник Хейг (США) остались живы благодаря срабатыванию аварийной системы спасения (САС), о чем подробно писала газета ВЗГЛЯД. После остановки двигателей отделилась капсула от ракеты-носителя. Экипаж корабля приземлился в Казахстане, после чего был отправлен в Москву, а затем в Звездный городок.

В российском Федеральном космическом агентстве также не исключают, что МКС может остаться без экипажа. Как заявил в пятницу исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев, "теоретически МКС может остаться без экипажа". "Предусмотрен такой режим, как беспилотный. Мы будем делать все возможное, чтобы этого не допустить, потому что станция сделана для пилотируемых полетов. Процедура консервации станции предусмотрена, но она нежелательна и будем стараться ее избежать", – сказал Крикалев.

Впрочем, в России все же не разделяют пессимизм НАСА. Как сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, повторный полет Овчинина и Хейга на МКС запланирован на весну будущего года. "Мы вернулись в Звездный. Ребята обязательно полетят. Планируем их полет на весну следующего года", – написал Рогозин в Twitter.

Мы вернулись в Звёздный. Ребята обязательно полетят. Планируем их полёт на весну следующего года. pic.twitter.com/vmEu86Sntd

- Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 12 октября 2018 г.

Действительный член Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского Александр Железняков называет консервацию МКС самым пессимистичным сценарием, но уверен, что "это произойдет, если расследование обстоятельств аварии "Союза" затянется или если будут найдены недостатки, которые не удастся устранить достаточно быстро". Эксперт особо подчеркнул, что запускать следующий пилотируемый корабль, не разобравшись в причинах последнего происшествия, очень опасно, это ставит под угрозу жизнь космонавтов.

"В этом случае придется сдвигать следующий запуск... Кроме того, если придется корабль запускать не в январе следующего года, а позже, то ресурс того аппарата, который находится сейчас на станции, уже заканчивается и в целях безопасности может быть принято решение о возвращении экипажа. В этом случае работать на станции будет некому и ее придется консервировать", – рассказал Железняков газете ВЗГЛЯД.

"САС, конечно, сработала, но сама по себе ситуация не очень приятная, поэтому возможна консервация МКС. Если это произойдет, то дальнейшая работа на МКС вызывает сомнение. Все-таки станция летает уже 20 лет, и есть определенные требования, которые в первую очередь связаны с безопасностью пилотируемых полетов", – подытожил Железняков.

Научный обозреватель на тему космоса Александр Галкин тоже не исключает заморозку МКС. Такую вероятность он оценил в 40%, напомнив, что подобный прецедент произошел после взрыва на старте корабля "Салют-7" в сентябре 1983 года. В итоге в декабре того же года станция "была заморожена, осталась без обслуживания". "На сегодняшний день МКС весит около 440 тонн, и трудно сказать, как ее можно законсервировать. Да, ею можно управлять с Земли и надеяться на то, что она не упадет, но без людей она практически не может существовать", – сказал Галкин газете ВЗГЛЯД.

Эксперт напомнил, что

срок эксплуатации МКС ограничен и даже с продлением рассчитан до 2024 года, поэтому стоит вопрос, а имеет ли смысл продолжать полеты на нее или "не тратиться, а похоронить ее в Тихом океане".

Более того, Россия, по его словам, получила от МКС все, что хотела, и сейчас отправляет туда космонавтов ради "поддержания работоспособности станции и сохранения своего реноме".

Однако для США МКС крайне важна, считает Галкин, американцы проводят на ней всевозможные исследования по поводу адаптации организма человека к полетам на Марс и Луну. Именно по этой причине США могут быть против заморозки станции и будут делать все возможное, чтобы как можно дольше пользоваться ею, отметил он.

Научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев подчеркнул, что готовиться к варианту автономных полетов, конечно, нужно. Беспилотный режим, по его мнению, – это первый шаг на пути к консервации станции и переводу всех ее систем в автономное функционирование, с перспективой последующей расконсервации. По словам эксперта, это сложный процесс, но опыт консервации космических станций у России уже был. "Если это произойдет, о чем вообще не хочется думать, то это не вызовет ничего, кроме изменения планов и перерыва в полетах", – пояснил Моисеев газете ВЗГЛЯД.

Мария Трубина,Андрей Резчиков