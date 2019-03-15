Тихоокеанский флот сообщил об учении в Японском море с участием корабля и противолодочных самолетов

Москва. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Большой десантный корабль "Ослябя" провел в Японском море стрельбы по береговым, воздушным и морским целям, сообщили в четверг в пресс-службе Тихоокеанского флота РФ.

"В районе полигона на острове Желтухина корабль нанес удар по сложным мишенным позициям на берегу, которые имитировали долговременные огневые точки, технику и личный состав условного противника", - говорится в сообщении флота.

"В морском полигоне в обеспечении противолодочных самолётов Ил-38 и Ту-142 корабль отразил атаку средств воздушного нападения условного противника и провел артиллерийскую стрельбу по воздушной цели", - сказали в пресс-службе ТОФ.

Военные сообщили, что корабль также провел артиллерийскую стрельбу по морскому буксируемому щиту и макету плавающей мины.