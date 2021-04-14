Призрак Цусимы

Тихоокеанский флот практически не готов к полномасштабным боевым действиям

11 марта японский экс-дипломат и политолог Акио Каватао выступил со статьей на портале Newsweek Japan, в которой рассматривал силовой вариант решения «территориальной проблемы» Японии в отношении островов Курильской гряды. По его мнению, существенную роль в таких действиях может сыграть демонстрация способности японского флота организовать блокаду проливов между южными Курильскими островами и материковой Россией – Сангарского и Лаперуза. При этом он скромно отметил, что надо дождаться общего ослабления России, как это было в 90-е годы, и затем решать военной силой вопрос о спорных территориях.

Территориальный вопрос уже давно осложняет отношения России и Японии. При этом японская сторона нигде не уступает, демонстрируя неизменность своей позиции на протяжении многих десятилетий. В тамошних СМИ неоднократно поднималась и более широкая тема территориальных притязаний к России, касающаяся не только Южных Курил, но и всей Курильской гряды и даже Южного Сахалина. Однако разговоры о возможности военного решения этой проблемы были исключительно редкими и исходили в основном от различных маргинальных личностей и политических организаций. Сегодня впервые об этом заговорила весьма респектабельная фигура в японском экспертном сообществе. Особенно тревожно выглядит такая тенденция на фоне принятия японским парламентом решения о возможности использования японских сил самообороны за рубежом и началом развития наступательных систем вооружения. В частности, модернизации эсминцев-вертолетоносцев типа «Идзумо» в полноценные авианесущие корабли.

Немного географии

Между тем значение Дальнего Востока для России растет с каждым годом. Это обусловлено перемещением мирового центра экономического развития в Азиатско-Тихоокеанский регион и наличием больших запасов природных ресурсов, пока еще далеко не в полной мере освоенных. Особое значение для развития российского Дальнего Востока имеют морские коммуникации, позволяющие обеспечить экономику региона в широтном направлении.

“ Потери ТОФ могут составить от трети до двух третей в зависимости от рода сил, после чего он утратит значение как оперативно-стратегическое объединение ”

Растет значение этого региона и в связи с усилением внимания к Северному морскому пути, для которого коммуникация от китайского побережья до Камчатки, пролегающая в значительной мере вдоль Курильской гряды, является связующей с регионом Юго-Восточной Азии.

Курильская гряда имеет и исключительное стратегическое значение. Полный контроль России над этим островным архипелагом обеспечило признание Охотского моря внутренним российским. Контроль над всей Курильской грядой позволяет ТОФ поддерживать господство в Охотском море относительно небольшими силами, тем самым обеспечивая боевую устойчивость группировки МСЯС в этом регионе. Это хорошо понимают и наши потенциальные противники, что и определяет такую жесткую позицию Японии и стоящих за ней США по проблеме Курильской гряды.

В этой связи, естественно, возникает вопрос о способности нашего ТОФ противостоять существующим угрозам с океанских и морских направлений, в частности японским ВМС, если они действительно предпримут попытку вооруженным путем решить свой «территориальный вопрос».

Во что обойдется России «мирный договор»

Понятно, что сегодня на большую войну против России США и Япония не пойдут. Однако на ограниченный военный конфликт, не доходящий до ядерного порога, могут решиться вполне. В частности, при определенных условиях предпринять попытку военного захвата Южных Курил, если будут уверены в том, что ради четырех островов Россия не пойдет на применение ядерного оружия. И хотя сегодня такой конфликт можно оценить как маловероятный, в полной мере его исключить нельзя.

Поэтому важно понимать, как он может развиваться. Прежде всего надо констатировать, что на рискованную попытку вооруженным путем захватить эти острова Япония пойдет только при гарантированной поддержке со стороны США и при условии, что Россия будет занята своими внутренними проблемами или у власти в нашей стране окажутся люди, готовые пожертвовать этими островами. При возникновении такой ситуации, вероятнее всего, Япония первоначально предпримет меры по блокаде упомянутых в статье экс-дипломата проливов, что станет своеобразной проверкой способности России защищать свою территорию. При этом одновременно США могут заявить о дипломатической поддержке «справедливых требований» Японии и решимости оказать ей при необходимости военную помощь. Для чего в районах, прилегающих к нашему побережью в районе Камчатки, могут быть развернуты до двух АУГ США и одна-две АУГ в районах восточнее Японии, также можно ожидать появления в этих районах до трех – пяти американских многоцелевых атомных подводных лодок.

Убедившись в течение некоторого времени (до двух недель), что Россия не готова применить ядерное оружие для защиты своего суверенитета над этими островами, Япония может перейти к основному этапу вооруженного конфликта – высадке оперативного десанта на четырех спорных островах Южных Курил. А группировки американских ВМС, развернутые восточнее Камчатки и Японии, начнут действия по изоляции района действий японских ВМС от возможного противодействия камчатской группировки российского ТОФ.

Подготовка к высадке такого десанта может быть начата заблаговременно. Посадка сил десанта на корабли, завоевание господства на море и в воздухе в районе высадки начаты к исходу 5–12 дней с начала блокадных действий. Сосредоточение десантных кораблей и десанта, вероятнее всего, будет осуществляться на северо-восточном побережье острова Хоккайдо, чтобы минимизировать риски вскрытия Россией факта его подготовки и времени перехода морем к месту высадки. За сутки до собственно высадки силами японской авиации и корабельной артиллерии может быть проведено подавление противодесантной обороны. На высадку и разгром группировки российских ВС на этих островах агрессор может отвести сутки-двое, рассчитывая на подавляющее превосходство в силах.

В этот период группировки американских ВМС, развернутые восточнее Камчатки и Японии, будут вести боевые действия по уничтожению российских подводных лодок и надводных кораблей в северо-западной части Тихого океана. После захвата спорных островов России, может быть, будет предложено прекратить боевые действия, чтобы избежать еще больших территориальных потерь и подписать мирный договор с Японией (который не подписан с 1945 года).

Таким образом, вся операция по захвату четырех спорных островов Южных Курил может по продолжительности составить от 8 до 20 дней. По размаху она охватит всю северо-западную часть Тихого океана при наиболее интенсивных боевых действиях в районах, прилегающих к Хоккайдо, Южному Сахалину и Южным Курилам.

Для отражения такой агрессии Россия сможет привлечь основные силы ТОФ, часть сил дальней авиации, группировку ВКС в Приморье и на Камчатке, а также группировку сил противодесантной обороны на Южных Курилах. Естественно, ключевым элементом российских сил при отражении такой агрессии станет ТОФ. Поэтому важно оценить его способность противостоять агрессору.

Соотношение сил

Хроническое недофинансирование ВМФ РФ в течение 25 лет после разрушения СССР крайне негативно сказалось на состоянии корабельного состава и авиации ТОФ, которые в количественном отношении существенно сократились. Ситуация начала выправляться только с середины 2010-х годов, хотя и достаточно высокими темпами.

На конец 2020 года, по данным открытых источников, в составе ТОФ из числа боеспособных насчитывается 15 подводных лодок, 39 надводных кораблей и 11 боевых катеров. Авиация флота включает около 60 самолетов и 30 вертолетов различного назначения.

Основу боеспособных подводных сил ТОФ составляют две ракетные подводные лодки стратегического назначения проекта 955А и одна проекта 667БДРМ, три ракетные подводные лодки с крылатыми ракетами проекта 949А, одна многоцелевая атомная подводная лодка проекта 971, шесть неатомных (дизель-электрических) подводных лодок проекта 877 и две проекта 636.6.

Фото: yandex.net

Основу первой линии надводных сил ТОФ составляют ракетный крейсер проекта 1164, четыре больших противолодочных корабля проекта 1155 (в том числе 1 модернизированный с 16 УКСК для «Калибр-НК» или «Оникс» и ПУ на 8 ПКР «Уран»), эсминец проекта 956, пять корветов 20380 (20385), четыре малых ракетных корабля проектов 1234.1 и 1234.7, восемь малых противолодочных кораблей проекта 1124М, два морских, семь базовых и три рейдовых тральщика и четыре больших десантных корабля проекта 775, а также 11 ракетных катеров проекта 1241.

Основу самолетного парка морской авиации ТОФ составляют около 30 истребителей МиГ-31, девять дальних противолодочных самолетов Ту-142М, 15 противолодочных самолетов Ил-38 и Ил-38Н, а также семь самолетов-ретрансляторов Ту-142МР.

В составе береговых войск ТОФ имеется две отдельные береговые ракетно-артиллерийские бригады, оснащенные ракетными комплексами средней – «Редут» и малой – «Рубеж» дальности, два отдельных береговых ракетных полка, два отдельных береговых ракетных дивизиона («Редут»), три артиллерийских дивизиона и четыре отдельные артиллерийские батареи, а также зенитный ракетный полк, оснащенный ЗРК С-300П.

Состояние самолетного и вертолетного парка морской авиации примерно аналогично тому, что имеет место в ВВС. Поэтому количество исправной авиатехники в составе авиации ТОФ может составлять 15–20 истребителей МиГ-31, два-три дальних противолодочных самолета Ту-142М, семь-восемь противолодочных самолетов Ил-38 и два-три самолета-ретранслятора Ту-142МР.

Для решения задач борьбы с крупными надводными группировками вероятного противника ТОФ может быть поддержан силами дальней авиации, которая способна выделить для этого ранее входившие в состав авиации ТОФ самолеты Ту-22М3 в количестве до 15–20 единиц.

С началом военных действий ТОФ будет взаимодействовать с 11-й армией ВВС и ПВО, которая на приморском направлении в общей системе ПВО будет прикрывать базы, пункты базирования и силы флота в своей зоне ответственности на приморском направлении.

Япония располагает вполне современными ВМС, ориентированными на решение задач преимущественно в ближней морской зоне. Ее силы самообороны имеют в своем составе 21 неатомную подводную лодку собственной постройки, они вполне современные и малошумные, четыре эсминца-вертолетоносца, около 50 эсминцев и фрегатов УРО, более 30 минно-тральных кораблей, шесть крупных (десантно-вертолетный корабль-док и танкодесантный) и около 70 малых десантных кораблей и десантных катеров, шесть ракетных катеров, около 100 противолодочных самолетов и 90 вертолетов берегового базирования. Группировки ВМС Японии могут быть поддержаны силами тактической авиации в количестве до 100 самолетов. Помимо корабельного состава своих ВМС, Япония для ведения десантной операции может использовать значительное количество судов гражданских владельцев.

Всего, судя по опыту проводимых учений, США против ТОФ может выставить до 3–4 авианосцев, 25–30 крейсеров и эсминцев УРО, 6–10 атомных подводных лодок и до 60 противолодочных самолетов. Помимо сил флота, для уничтожения ТОФ может быть задействовано до 15 самолетов стратегической авиации США. Вероятно, что основные усилия ВМС США будут нацелены на уничтожение группировок сил ТОФ в океанской зоне вблизи Камчатки и в районах Тихого океана восточнее Японии.

Из проведенного анализа следует, что японские ВМС количественно превосходят наш ТОФ по подводным лодкам – на 83 процента (РПК СН в расчет не брались, так как они в отражении десанта на Южные Курилы принимать участие не будут), а по надводным кораблям и катерам носителям ПКР – на 65 процентов.

Таким образом, только японские ВМС могут значительно превзойти группировку ТОФ, выделяемую для защиты Южных Курил и отражения японского десанта. С учетом возможной группировки ВМС США количественное превосходство вероятного противника становится подавляющим.

Отражение агрессии

Особенности базирования сил ТОФ определяют то, что основу его камчатской группировки сил составят атомные подводные лодки, а основу приморской – надводные корабли и неатомные подводные лодки. Соответственно для действий в районах, прилегающих к Камчатке, может быть сформирована группировка ударных сил океанской зоны для борьбы с авианосным соединением противника или иными группировками его крупных надводных кораблей в составе (с учетом ускоренного ввода в строй части корабельного состава, требующего ремонта) двух-трех ракетных подводных лодок с крылатыми ракетами проекта 949А и одной многоцелевой атомной подводной лодки проекта 971, которые могут быть поддержаны силами до полка самолетов дальней авиации (Ту-22М3) и 10–12 самолетами МиГ-31.

В Японском море могут быть созданы:

группировка ударных сил для уничтожения надводных кораблей в составе двух корабельных ударных групп (КУГ), одна из которых во главе с ракетным крейсером, 3–4 КУГ корветов проекта 20380 (20385) и малых ракетных кораблей, 3–4 ударные группы ракетных катеров и расположенные в Приморье и на Сахалине части береговых ракетно-артиллерийских войск;

группировка противолодочных сил прибрежной зоны Приморья и Сахалина в составе до пяти неатомных подводных лодок проекта 877, двух корабельных поисково-ударных групп малых противолодочных кораблей (2–3 единицы), трех-четырех противолодочных самолетов Ил-38.

С учетом возможной динамики боевых действий можно ожидать, что в течение первых двух-трех суток силы ТОФ в лучшем случае смогут лишь ослабить АУС США, уничтожив до 15–20 процентов боевых кораблей из его состава на Камчатском направлении, а также до 20–25 процентов надводных кораблей и 10–15 процентов подводных лодок противника в Японском море и в районах, прилегающих к Южным Курилам. То есть сорвать десант на Южные Курилы, нанеся ему неприемлемые потери, наш ТОФ не сможет.

При этом потери ТОФ могут составить от трети до двух третей в зависимости от рода сил, он утратит значение как оперативно-стратегическое объединение. После этого противник сможет без особых помех решать задачи высадки оперативных десантов на Камчатку, на острова Курильской гряды и на Сахалин, наносить удары с морского направления по объектам Вооруженных сил и экономики нашей страны.

Таким образом, в существующем составе ТОФ неспособен полноценно решать задачи защиты интересов России и отражения военной агрессии на Дальнем Востоке.

Что делать?

Прежде всего необходимо восстановить и нарастить как минимум в два-три раза аэродромную сеть региона. Восстановить систему базирования корабельного состава ТОФ, увеличив количество и емкость пунктов рассредоточенного базирования и ремонта. Создать наземную транспортную сеть, связывающую Приморье и Камчатку с необходимой пропускной способностью и возможностью функционирования в любых погодных условиях. Отремонтировать имеющийся корабельный состав с доведением числа боеготовых кораблей до 85–90 процентов. Увеличить до 15–20 единиц количество атомных многоцелевых подводных лодок и до 20–25 единиц – неатомных. Численность кораблей основных классов ТОФ увеличить до 35–40 единиц за счет переброски с других флотов кораблей или постройки новых.

Восстановить в составе ТОФ морскую ракетоносную авиацию в количестве не менее двух полков самолетов Ту-22М3. Увеличить в два-три раза численность истребительной авиации, а также воссоздать в составе авиации ТОФ морскую штурмовую авиацию. Исключительно важной задачей является наращивание возможностей разведывательной авиации, особенно в океанской зоне. Дальних самолетов-разведчиков на базе Ту-22М3 или аналогичных флоту необходимо минимум 10–15 единиц, а Су-24МР – не менее 15–20. Важно нарастить возможности противолодочной авиации ТОФ прежде всего за счет модернизации имеющегося парка самолетов Ил-38 до уровня Ил-38Н.

При выполнении всех этих мер ТОФ сможет в полной мере защитить интересы России на Дальнем Востоке. Иначе для нашей страны замаячит призрак Цусимы. Однако реализация всего необходимого комплекса мер потребует достаточно длительного времени. Направлением разрешения возникшей проблемы могут стать меры военно-стратегического характера. В качестве одной из них возможно жесткое заявление о решимости перейти к ограниченному применению ядерного оружия для защиты Южных Курил. Еще одним военно-политическим ходом может стать заключение с Китаем Договора о взаимопомощи для совместного отражения агрессии со стороны других стран и блоков.

Константин Сивков, заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 13 (876) за 13 апреля 2021 года