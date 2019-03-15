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15.03.2019
Российская газета

Большой десантный корабль ТОФ расстрелял "врагов" в Японском море

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Севший на камни "Ослябя"
Севший на камни у берега на полигоне Горностай в бухте Кетовая под Владивостоком большой десантный корабль Тихоокеанского флота "Ослябя" проекта 775, 06.07.2018.
Источник изображения: Spinch / forums.airbase.ru

Экипаж большого десантного корабля "Ослябя", выполняя план боевой подготовки, отработал в Японском море ведение морского боя одиночным кораблем.

Как сообщил "РГ" начальник отдела пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Николай Воскресенский, корабль нанес удар по сложным мишенным позициям на берегу, которые имитировали долговременные огневые точки, технику и личный состав условного противника. Стрельбы проходили в районе полигона на острове Желтухина.

При обеспечении охраны противолодочных самолетов Ил-38 и Ту-142 корабль отразил атаку средств воздушного нападения условного противника и провел артиллерийскую стрельбу по воздушной цели, а затем артиллерией отстрелялся по морскому буксируемому щиту, сообщил Воскресенский.

В ходе учения по противоминной обороне корабельные расчеты вели огонь по макету морской плавающей мины.


Ольга Журман

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Продукция
Ил-38
Ту-142
Проекты
Военные учения
ТОФ
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