Большой десантный корабль ТОФ расстрелял "врагов" в Японском море

Севший на камни у берега на полигоне Горностай в бухте Кетовая под Владивостоком большой десантный корабль Тихоокеанского флота "Ослябя" проекта 775, 06.07.2018.

Экипаж большого десантного корабля "Ослябя", выполняя план боевой подготовки, отработал в Японском море ведение морского боя одиночным кораблем.

Как сообщил "РГ" начальник отдела пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Николай Воскресенский, корабль нанес удар по сложным мишенным позициям на берегу, которые имитировали долговременные огневые точки, технику и личный состав условного противника. Стрельбы проходили в районе полигона на острове Желтухина.

При обеспечении охраны противолодочных самолетов Ил-38 и Ту-142 корабль отразил атаку средств воздушного нападения условного противника и провел артиллерийскую стрельбу по воздушной цели, а затем артиллерией отстрелялся по морскому буксируемому щиту, сообщил Воскресенский.

В ходе учения по противоминной обороне корабельные расчеты вели огонь по макету морской плавающей мины.

Ольга Журман