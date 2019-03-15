Большой десантный корабль ТОФ расстрелял "врагов" в Японском море
Экипаж большого десантного корабля "Ослябя", выполняя план боевой подготовки, отработал в Японском море ведение морского боя одиночным кораблем.
Как сообщил "РГ" начальник отдела пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Николай Воскресенский, корабль нанес удар по сложным мишенным позициям на берегу, которые имитировали долговременные огневые точки, технику и личный состав условного противника. Стрельбы проходили в районе полигона на острове Желтухина.
При обеспечении охраны противолодочных самолетов Ил-38 и Ту-142 корабль отразил атаку средств воздушного нападения условного противника и провел артиллерийскую стрельбу по воздушной цели, а затем артиллерией отстрелялся по морскому буксируемому щиту, сообщил Воскресенский.
В ходе учения по противоминной обороне корабельные расчеты вели огонь по макету морской плавающей мины.
Ольга Журман
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются