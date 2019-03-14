Латвийская армия закупит крупную партию грузовых автомобилей из-за изношенности автопарка

Рига. 13 марта. ИНТЕРФАКС\BNS - Национальные вооруженные силы (НВС) планируют приобрести новые грузовые автомобили на несколько десятков миллионов евро, сообщил агентству BNS государственный секретарь Минобороны Янис Гарисонс.

Он отметил, что в настоящее время в распоряжении НВС имеется грузовой транспорт выпуска 40 лет назад и больше, и автопарку армии необходим регулярный ремонт.

Хотя Латвия несколько лет назад получила в дар от Норвегии более 100 грузовиков Scania 90-х гг. выпуска, они уже находились в пользовании, кроме того, их недостаточно, чтобы в полной мере выполнять задачи вооруженных сил.

Точную сумму закупки государственный секретарь Минобороны не назвал, но подтвердил, что это будет несколько десятков миллионов евро. Договор планируется заключить на десять лет.

Как сообщалось, армия в будущем планирует приобрести также бронированные автомобили. Министерство обороны уже объявило закупку почти на 200 млн евро, но прервало ее и вскоре объявит новую.