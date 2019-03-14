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14.03.2019
Военно-промышленный курьер

В бою над ночным Калининградом продемонстрирован высший пилотаж

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Источник изображения: vpk-news.ru

Экипажи морской авиации Балтийского флота показали свои возможности в темное время суток.

В ходе учебно-тренировочных полетов истребители Су-27, бомбардировщики Су-24М и многоцелевые Су-30СМ отработали взлет и заход на посадку, атаки на воздушные низкоскоростные и наземные цели, уничтожение командных пунктов и военной техники условного противника, выполнили сложный пилотаж и боевое маневрирование.

Среди обязательных элементов боевых упражнений – имитация воздушного боя и принуждение воздушного судна-нарушителя к посадке. Летчики Су-27 отработали задачи по ведению боя с вражескими самолетами, в роли которых выступили Ан-26 военно-транспортной авиации.

Выполнялись наиболее сложные упражнения курса боевой подготовки в небе, где особое внимание уделялось технике ночного пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на различных высотах и скоростях и условным использованием вооружения.

Во время учебного боя отрабатывались элементы сложного пилотажа, в том числе "Бочка", "Горки" с наклоном до 60 градусов, форсированные развороты, сообщил "Военно-промышленному курьеру" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов. Отдельным тактическим заданием стала посадка на условно зараженный аэродром в темное время суток.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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Продукция
Ан-26
Су-24
Су-24М
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