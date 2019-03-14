Минобороны Украины передислоцирует шесть частей Воздушных сил ВСУ

Министерство обороны Украины приняло решение о передислокации некоторых частей Воздушных сил Украины. По мнению военных, такое решение расширит боевые возможности авиации ВСУ в общей системе противовоздушной обороны страны. О принятом решении сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Источник изображения: Минобороны Украины

По данным, предоставленным украинским оборонным ведомством, план передислокации некоторых частей Воздушной авиации ВСУ в целях повышения эффективности противовоздушной обороны страны, уже утвержден правительством Украины.

Правительством сделан очередной важный шаг по обеспечению эффективной противовоздушной обороны Украины

- говорится в распоряжении, подписанном в Киеве 6 марта.

Сообщается, что всего будут передислоцированы шесть воинских частей или подразделений ВВС Украины:

1. в/ч А1659 из военного городка № 35 (г. Мариуполь Донецкой области) в военный городок № 8 (г. Золотоноша Черкасской области)

2. зенитно-ракетный дивизион воинской части А2800 из военного городка № 6 (поселок Радостное Беляевского района Одесской области) в военный городок № 13 (с. Нерубайское Беляевского района Одесской области)

3. в/ч А3737 из военного городка № 2 (г. Мукачево Закарпатской области) в военный городок № 91А (с. Павшино Мукачевского района Закарпатской области)

4. отдельный радиолокационный взвод воинской части А3737 из военного городка № 2 (г. Мукачево Закарпатской области) в военный городок № 91А (с. Павшино Мукачевского района Закарпатской области)

5. отдельный радиолокационный взвод воинской части А3737 из военного городка № 2 (г. Мукачево Закарпатской области) в военный городок № 21 (г. Староконстантинов Хмельницкой области)

6. пункт наведения авиации из военного городка № 2 (г. Мукачево Закарпатской области) в военный городок № 91А (с. Павшино Мукачевского района Закарпатской области).

Воздушные Силы Вооружённых Сил Украины ( Повітряні Сили Збройних Сил України) — вид Вооружённых Сил Украины, созданный 17 марта 1992 года согласно директиве Начальника Главного штаба Вооружённых Сил Украины. В состав Воздушных сил ВСУ входят части авиации и противовоздушной обороны.