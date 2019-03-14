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14.03.2019
ТАСС

Источник: украинский датчик заменили на ракете "Союз-ФГ" перед ее стартом 14 марта

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Ракета-носитель "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-04"
Ракета-носитель "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-04"
Источник изображения: © Егор Алеев/ТАСС

Собеседник ТАСС рассказал, что в ходе проверки было сделано замечание к одному из приборов системы управления ракеты производства украинской компании "Хартрон"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Один из датчиков в системе управления украинского производства был заменен на ракете "Союз-ФГ", которая 14 марта отправится в космос с Байконура с новой экспедицией к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил ТАСС в среду источник в ракетно-космической отрасли.

Источник отметил, что во вторник, 12 марта, в ходе комплексных проверок ракеты-носителя "было обнаружено замечание к одному из приборов системы управления ракеты "Союз-ФГ" производства украинской компании "Хартрон". "Прибор был заменен на аналогичный, взятый из запасного комплекта на космодроме Байконур", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на повторной комплексной проверке ракеты, которая была проведена в среду утром, "новых замечаний не появилось, все штатно".

"Замечание не было критическим и, возможно, этот прибор менять и не надо было, но такое решение приняла комиссии в связи с тем, что запуск пилотируемый и нужно гарантировать 100% безопасность", - отметил собеседник. Источник добавил, что "при проверках ракеты регулярно выявляются мелкие замечания, их может быть десяток, они устраняются в процессе проверок".

Собеседник также сообщил, что датчик проверят дополнительно и, если с ним все в порядке, вернут на дальнейшее хранение в запасной комплект.

На ракете "Союз-ФГ" используется аналоговая украинская система управления. После завершения запусков оставшихся на Байконуре ракет-носителей "Союз-ФГ" пилотируемые пуски будут переведены на ракеты "Союз-2.1а" с полностью российской системой управления.

Запуск "Союз-ФГ"

Старт ракеты "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-12" запланирован на 14 марта в 22:14 мск с первой стартовой площадки ("Гагаринский старт") космодрома Байконур. На этом корабле на Международную космическую станцию отправится новый экипаж - космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин, а также астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кох. Овчинин и Хейг должны были прибыть на станцию еще в октябре 2018 года, однако не смогли этого сделать из- за аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" 11 октября. Тогда экипаж не пострадал, поскольку штатно сработала система аварийного спасения.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Россия
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NASA
Роскосмос
Проекты
Байконур
МКС
Союз ПКК
Союз РН
Союз-2 РН
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