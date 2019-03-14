Путин пожертвовал деньги на икону для главного собора Вооруженных сил РФ - Песков

Москва. 13 марта. ИНТЕРФАКС - В Кремле подтвердили факт пожертвования президентом РФ Владимиром Путиным личных средств на создание центральной иконы главного собора Вооруженных сил РФ, но не стали уточнять сумму.

"Действительно, Путин перевел свои личные средства на икону. Сумму я вам не буду называть - это та сумма, которая была необходима для того, чтобы эту икону сделать", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

По его словам, "это личный вклад президента в создание главного храма Вооруженных сил России".

"Президент лично присутствовал на церемонии закладки камня этого храма, и не может, конечно, оставаться равнодушным к этой иконе и строительству", - добавил Д.Песков.